Yağmur Üstün: Bilek Güreşinde Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Yağmur Üstün'ün Bilek Güreşindeki Hedefleri

Dünya ikincisi Yağmur Üstün, daha fazla çalışarak birinciliği hedefliyor. "Büyük hayalim, daha çok çalışıp birinci olabilmek. İnşallah bunu başarırım," diyor.

Başlangıcı ve Kazandığı Başarılar

15 yaşındaki Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile bilek güreşine başlamış. Üç yıl içinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazanarak 25 madalyaya ulaşmış durumda. Bu yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Moldova'daki Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda ikinci oldu.

Sınıf Arkadaşlarıyla Mücadele

Yağmur, okulda tenisle ilgilenirken, sınıf arkadaşları ile bilek güreşi yapmaya başladığını belirtiyor. Arkadaşlarının şaşkın tepkileriyle karşılaşan Üstün, "Her kez 'Hani kız, erkekleri nasıl yenebilir ki' düşüncesindeydi. Öğretmenim de beni bu spora yönlendirdi," diyerek bu süreçteki deneyimlerini paylaşıyor.

Gurur Duyduğu Başarılar

25 madalyasına dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefleyen Üstün, kazandığı uluslararası başarılar nedeniyle bayrağını göndere çektirdiği için duygusal bir gurur yaşıyor. "Gelecek hedefim, bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okumak," diyor.

Yerel Destek ve Başarılar

Kayseri Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Adem Karakaş, Üstün’ün bu alanda Kayseri'nin gururu olduğunu ifade ederek, "Yağmur, sınıf arkadaşlarını yenerek bu sporla tanıştı. Bizler de ona destek veriyoruz. Onun azmi, bu başarıyı getirdi," şeklinde konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise sporculara sağlanan desteğin başarıları artırdığına dikkat çekti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.