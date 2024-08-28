Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yağmur Üstün: Bilek Güreşinde Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Bilek güreşi dünya ikincisi Yağmur Üstün, hayalini şampiyonlukla süslüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:41
Yağmur Üstün: Bilek Güreşinde Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Yağmur Üstün'ün Bilek Güreşindeki Hedefleri

Dünya ikincisi Yağmur Üstün, daha fazla çalışarak birinciliği hedefliyor. "Büyük hayalim, daha çok çalışıp birinci olabilmek. İnşallah bunu başarırım," diyor.

Başlangıcı ve Kazandığı Başarılar

15 yaşındaki Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile bilek güreşine başlamış. Üç yıl içinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazanarak 25 madalyaya ulaşmış durumda. Bu yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Moldova'daki Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda ikinci oldu.

Sınıf Arkadaşlarıyla Mücadele

Yağmur, okulda tenisle ilgilenirken, sınıf arkadaşları ile bilek güreşi yapmaya başladığını belirtiyor. Arkadaşlarının şaşkın tepkileriyle karşılaşan Üstün, "Her kez 'Hani kız, erkekleri nasıl yenebilir ki' düşüncesindeydi. Öğretmenim de beni bu spora yönlendirdi," diyerek bu süreçteki deneyimlerini paylaşıyor.

Gurur Duyduğu Başarılar

25 madalyasına dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefleyen Üstün, kazandığı uluslararası başarılar nedeniyle bayrağını göndere çektirdiği için duygusal bir gurur yaşıyor. "Gelecek hedefim, bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okumak," diyor.

Yerel Destek ve Başarılar

Kayseri Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Adem Karakaş, Üstün’ün bu alanda Kayseri'nin gururu olduğunu ifade ederek, "Yağmur, sınıf arkadaşlarını yenerek bu sporla tanıştı. Bizler de ona destek veriyoruz. Onun azmi, bu başarıyı getirdi," şeklinde konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise sporculara sağlanan desteğin başarıları artırdığına dikkat çekti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin...

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar