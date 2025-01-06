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Yalovaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 Yenerek Seriyi Devam Ettirdi

Yalovaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:56
Yalovaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 Yenerek Seriyi Devam Ettirdi

Yalovaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 Yenerek Seriyi Devam Ettirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 75-70 kazandı. Bu sonuçla Yalovaspor, ligdeki yükselişini sürdürdü.

Maç boyunca öne çıkan oyuncularla takım oyunu sergileyen Yalovaspor, kritik anlarda bulduğu basketlerle galibiyete uzandı. Darüşşafaka Lassa ise karşılaşma boyunca çaba göstermesine rağmen arzuladığı sonucu alamadı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Yalovaspor, hızlı hücumlarla ve etkili savunmasıyla dikkat çekti. Özellikle son çeyrekte uygulanan stratejiler, galibiyette belirleyici oldu.

Bu önemli sonuçla Yalovaspor, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Darüşşafaka Lassa'nın ise yeniden toparlanması için mücadele vermesi gerektiği anlaşıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Yalovaspor'dan Sherfield (sağ 2), Darüşşafaka Lassa'dan Mustafa (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Yalovaspor'dan Sherfield (sağ 2), Darüşşafaka Lassa'dan Mustafa (sağda) ile mücadele etti.

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