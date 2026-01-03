Yamalakspor – Köşk Belediye Doğanspor Derbisi Horsunlu Stadı’nda

Yamalakspor – Köşk Belediye Doğanspor derbisi yarın Horsunlu Stadı’nda

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 1. Grup 11. haftasında 4 Ocak Pazar günü saat 14.00’te önemli bir derbi oynanacak. 22 puanlı Yamalakspor, 24 puanlı lider Köşk Belediye Doğanspor’u Horsunlu Stadında ağırlayacak.

Yamalakspor’da moraller yüksek, taraftara destek çağrısı

İlk devrede deplasmanda tek mağlubiyetini aldığı Köşk ile rövanş maçına çıkacak olan Yamalakspor, şampiyonluk yolunda bu maçın öneminin farkında. Takım, mutlak galibiyet hedefiyle kenetlenmiş durumda; futbolcular ve teknik heyet son antrenmanın ardından moral yemeğinde bir araya gelerek maça hazır olduklarını duyurdu.

Yamalakspor Kulüp Başkanı Hüseyin Özen ve Başkan Yardımcısı Av. Bekir Bayar yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"Kulübümüz Yamalak Spor geçen sene geçirmiş olduğu başarılı bir sezon sonucunda namağlup şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselmiştir. Bu senede geçen seneki hocamız ve futbolcularımızın birçoğu ile yola devam edilmiş, yapılan transferler ile de kadromuz daha da güçlü hale gelmiştir. Bu sene de şampiyonluk hedefiyle lige başladık ve bu haftaya kadar iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda en önemli rakiplerimizden olan Köşk Doğan Spor maçına da gerek hocamız ve oyuncu kadromuz gerekse yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla çok iyi bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımız ile yönetim kurulumuz olarak moral yemeği düzenledik ve son antrenmana da tam kadro olarak katıldık. Takımız gerek taktik ve teknik olarak gerekse moral olarak çok iyi durumda olup galibiyet sözü verdiler. Şampiyonluk yolunda kendi evimizde büyük taraftarımızın desteği ile bu zorlu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı takımızı desteklemeye, maça bekliyoruz"

Hakem, olası puan değişiklikleri ve şampiyonluk yarışına etkisi

Derbiyi tecrübeli Hakem Akif Yavuz yönetecek; yardımcılıklarını ise Uğur Şahin ve Tuna Erbiş yapacak. Karşılaşmadan çıkacak sonuca göre 3. sırada yer alan 21 puanlı Bozdoğan Madran Belediyespor da şampiyonluk yarışına dahil olma şansı yakalayacak.

Maç Kuyucak’a bağlı Horsunlu Stadında oynanacak; taraftarlar takımlarını desteklemek için stadyuma çağrılıyor.

YAMALAKSPOR, LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK