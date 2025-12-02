Yasin Kol, Süper Lig'de Son 3 Sezonda En Çok Derbi Yöneten Hakem

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda oynanan 15 derbide 4 derbi yöneterek lider olan hakem Yasin Kol oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:07
Yasin Kol, Süper Lig'de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan 15 derbide en fazla maç yöneten hakem 4 kezle Yasin Kol oldu. 14. haftada Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) maçını yöneten 37 yaşındaki Kol, bu müsabaka ile son üç sezonun en çok derbi yöneten ismi unvanını pekiştirdi.

Kol'un son 3 sezondaki derbi görevleri

Merkez Hakem Kurulu (MHK) son 3 sezonda oynanan 15 derbide 8 farklı hakeme görev verdi. Bu süreçte Yasin Kol; bu sezon Galatasaray - Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) karşılaşmalarında, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ile Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarında düdük çaldı.

2025-2026 sezonunun bir diğer derbi mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe (2-3) maçında düdük Ali Yılmaz'ın elindeydi.

Arda Kardeşler ve diğer hakemler

Arda Kardeşler üç derbiyle Yasin Kol'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Kardeşler; 2024-2025 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş (2-1), 2023-2024 sezonunda ise Fenerbahçe - Galatasaray (0-0) ve Galatasaray - Fenerbahçe (0-1) müsabakalarını yönetti.

Son 3 sezonda derbileri yöneten hakemler

Yasin Kol (4)

Arda Kardeşler (3)

Atilla Karaoğlan (2)

Halil Umut Meler (2)

Mehmet Türkmen (1)

Volkan Bayarslan (1)

Ali Yılmaz (1)

Slavko Vincic (1)

