Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da — Transfer Açıklamaları

Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da

Geliş ve ilk sözler

Aston Villa forması giyen milli futbolcu Yasin Özcan, Beşiktaş için İstanbul Havalimanı'na geldi. 19 yaşındaki defans, gelişinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Transferi hakkında konuşan Özcan, "Sergen Hoca ile çalışacağım için heyecanlıyım. Beşiktaş’ı hak ettiği yerlere getireceğiz inşallah" dedi. Ayrıca şunları ekledi: "Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa’ya gittim, öğrendim ve tecrübe ettim. Şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri burada uygulayacağım. En iyi şekilde sahada yüzde 100’ümü vereceğim. En büyük hedeflerimden bir tanesi milli takım."

Taraftar ve sonraki adımlar

Havalimanında siyah-beyazlı taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayan Özcan, ardından kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Aston Villa forması giyen milli futbolcu Yasin Özcan, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, "Sergen Hoca ile çalışacağım için heyecanlıyım. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz inşallah" dedi.