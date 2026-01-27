Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da — Transfer Açıklamaları

Aston Villa'lı milli futbolcu Yasin Özcan, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 22:39
Geliş ve ilk sözler

Aston Villa forması giyen milli futbolcu Yasin Özcan, Beşiktaş için İstanbul Havalimanı'na geldi. 19 yaşındaki defans, gelişinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Transferi hakkında konuşan Özcan, "Sergen Hoca ile çalışacağım için heyecanlıyım. Beşiktaş’ı hak ettiği yerlere getireceğiz inşallah" dedi. Ayrıca şunları ekledi: "Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa’ya gittim, öğrendim ve tecrübe ettim. Şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri burada uygulayacağım. En iyi şekilde sahada yüzde 100’ümü vereceğim. En büyük hedeflerimden bir tanesi milli takım."

Taraftar ve sonraki adımlar

Havalimanında siyah-beyazlı taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayan Özcan, ardından kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

