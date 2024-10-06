Yeni Malatyaspor Genel Kurulu Ertelendi

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Kurulunu Erteledi

Yeni Malatyaspor Kulübü, yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurulunu ertelemek zorunda kaldı.

Sosyal Medya Açıklaması

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurula gerekli olan çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Yeni Tarih Belli Oldu

Ertelenen toplantının yeni tarihi ise 13 Ekim Pazar olarak belirlendi. Bu toplantı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.