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Yeni Malatyaspor Şanlıurfa'da Keçiörengücü ile Karşılaşıyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın Şanlıurfa'da Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:34
Yeni Malatyaspor Şanlıurfa'da Keçiörengücü ile Karşılaşıyor

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ile Karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Yönetecek Hakem

Bu önemli karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Taraftarlar, Yeni Malatyaspor'un bu zorlu mücadelede sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

Ceza Süreci ve Geçmiş Müsabakalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor'un ilk hafta oynanmayan Pendikspor müsabakasını 3-0 mağlup sayarak 3 puan silme cezasına çarptırmıştı. Ayrıca, ekip ligin ikinci haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçı da ertelemek zorunda kaldı.

Ankara Keçiörengücü'nün Performansı

Ankara Keçiörengücü, ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalmış, ikinci haftada ise Teksüt Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek zor günler geçirmişti. Bu nedenle her iki ekip için bu maç büyük önem taşıyor.

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