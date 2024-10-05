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Yenimahalle Belediyespor Hentbolda DHK Banik Most'a Yenildi

Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar Avrupa Ligi'nde DHK Banik Most'a 31-55 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:35
Yenimahalle Belediyespor Hentbolda DHK Banik Most'a Yenildi

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi: Yenimahalle Belediyespor'un İlk Maçı

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. turunun açılışında Yenimahalle Belediyespor, Çekya temsilcisi DHK Banik Most ile karşı karşıya geldi. Maç, Most şehrindeki Banik Most Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

İlk yarıda DHK Banik Most, üstün bir performans sergileyerek ilk devreyi 23-15 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı artırmaya devam eden Çek ekip, maçın sonunda 55-31'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Rövanş Maçı Bilgisi

Yenimahalle Belediyespor'un DHK Banik Most ile oynadığı bu maçın rövanşı, yarın saat 19.00'da yine Banik Most Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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