Yenişehir Belediyespor'da yeni dönem: Osman Kara imzayı attı

Yeni teknik heyet ilk idmanında sahada

Amatör ligin iddialı takımlarından Bursa Yenişehir Belediyespor, yeni teknik direktörüyle sezona güçlü başladı.

Takımla ilk idmanına çıkan Teknik Direktör Osman Kara, idman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Koray Aydın konuyla ilgili, "Güray hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyorum. Osman hocamıza da hoş geldin diyor başarılar diliyorum. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerimizden asla sapma yok. İnşallah sezon sonunda futbol ve voleybolda şampiyon olup taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Teknik Direktör Osman Kara ise, "Buraya başarılı olmak için geldik. Yenişehir şu an hak ettiği yerde değil. İnşallah en kısa zamanda hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bunun için kenetlenmemiz gerekiyor. Yenişehir’e bu zamana kadar rakip olarak çok geldim ve coşkulu ve ateşli bir taraftar grubu var. Onları her maçta yanımızda görmek istiyoruz. Biz başarı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Teknik Direktör Osman Kara ile birlikte kadroya yeni takviyeler de yapıldı. Kaleci antrenörü Özgür Barış ilk idmanına çıkarken, kariyerinde birçok başarı bulunan kaleci Gökhan Yenigün ve Ümit Doğan da kendilerini Yenişehir Belediyesporlu yapan imzaları attı.

