Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı

Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 36 takımın katılımıyla İzmir'de gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, geçen yıl ilki düzenlendikten sonra bu yıl iki etap halinde organize ediliyor. Organizasyon, İzmir Atatürk Stadı yan sahalarında oynanan karşılaşmalarla dün başladı.

Bugün devam eden etkinlikte, kadın sporcular, şampiyonluk kupasına ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonada dereceye giren takımlar ise gün sonunda oynanacak final maçları ile belirlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, İzmir'deki İzmir Atatürk Stadı'nda devam ediyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl iki etap halinde organize edilen şampiyonada, kadın sporcular şampiyonluk kupasına ulaşmak için mücadele ediyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, İzmir'deki İzmir Atatürk Stadı'nda devam ediyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl iki etap halinde organize edilen şampiyonada, kadın sporcular şampiyonluk kupasına ulaşmak için mücadele ediyor.