Yıldız futbolcuya şok! Model sevgilisinden 2 çocuğu olduğu ortaya çıkınça eşi çıldırdı!

Manchester City’li futbolcu Kyle Walker’ın, eşi Annie Kilner’dan gizli bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Walker’ın, Lauryn Goodman adlı modelle iki çocuğu olduğu belirlendi. Walker’ın ilk çocuğu Kairo, 2020 yılında doğmuştu. Walker’ın ikinci çocuğu ise beş ay önce dünyaya geldi. Walker’ın eşi Annie Kilner, bu gerçeği öğrenince boşanma kararı aldı. Kilner, Walker’la 13 yıldır birlikteydi ve üç çocukları vardı. Kilner’ın dördüncü çocuğuna hamile olduğu da iddia ediliyor.





DNA TESTİYLE KANITLADI

Lauryn Goodman, Walker’ın kendisine yalan söylediğini ve eşiyle evli olmadığını iddia ettiğini söyledi. Goodman, Walker’ın çocuklarının babası olduğunu kanıtlamak için DNA testi yaptırdığını ve sonucu Kilner’a gösterdiğini anlattı. Goodman, Walker’ın kendisine ve Kilner’a iki ayrı hayat yaşattığını ve gerçeği gizlemeye çalıştığını öne sürdü.

WALKER’DAN AÇIKLAMA

Walker, boşanma kararının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Walker, “Hayatımda zor bir dönemden geçiyorum. Ailem ve çocuklarım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kyle Walker kimdir?



Kyle Walker, Manchester City ve İngiltere milli takımında sağ bek olarak oynayan bir futbolcudur.

Kyle Walker’ın kaç çocuğu var?

Kyle Walker’ın beş çocuğu var. Üçü eşi Annie Kilner’dan, ikisi ise Lauryn Goodman’dan.

Kyle Walker’ın eşi Annie Kilner kimdir?

Annie Kilner, Kyle Walker’ın 13 yıldır birlikte olduğu eşidir. Kilner, bir model ve reality şov yıldızıdır.