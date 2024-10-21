Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleşti

Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası, heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada Alara Atmaca ve Roberto Mathias Cazzani, yıldız kadınlar ve erkekler flörede altın madalya kazandı.

Şampiyonaya Katılım

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen bu önemli organizasyona, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinden toplam 135 sporcu katıldı. Katılımcılar, 62 kadın ve 73 erkek sporcu olarak şampiyonada mücadele etti.

Madalya Sıralamaları

Yıldız Kadın Flöre Madalya Sıralaması:

1- Alara Atmaca (Balıkesir B.B. SK)

2- Elvin Gülışık (Balıkesir B.B. SK)

3- Damla Erolcay (Marmara Eskrim SK)

3- Ayşe Aksoy (ABFA SK)

Yıldız Erkek Flöre Madalya Sıralaması:

1- Roberto Mathias Cazzani (Altınyurt SK)

2- Arda Barış Demircan (Altınyurt SK)

3- Ahmed Turgut Anbarlılar (Altınyurt SK)

3- Ali Arıkan (Alfa Eskrim SK)

Şampiyonada dereceye giren sporcular, madalyalarını TEF Yönetim Kurulu Üyesi Emir Özkurt'un elinden aldı. Bu organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve eskrim sporuna olan ilgiyi artırması açısından önemli bir adım oldu.