Yukatel Merkezefendi, Kenneth 'Speedy' Smith'i Kadrosuna Kattı

Yukatel Merkezefendi, ABD'li oyun kurucu Kenneth 'Speedy' Smith'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon Türk Telekom'da forma giymişti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:10
Yukatel Merkezefendi, Kenneth 'Speedy' Smith'i Kadrosuna Kattı

Yukatel Merkezefendi, Kenneth 'Speedy' Smith'i Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi transferi açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon ligde Türk Telekom'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Denizli basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 Grupları Belli Oldu
2
Mithat Pala: Kasımpaşa Maçıyla Galibiyet Serisini Başlatacağız
3
Gençlerbirliği, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Eroğlu: Her Maçı Kazanmak İçin Oynamalıyız
4
Marcel Licka: Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçında Oyuncularına Güveniyor
5
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
6
Yukatel Merkezefendi, Kenneth 'Speedy' Smith'i Kadrosuna Kattı
7
Samsunspor, 27 Eylül'de Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim