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Yusuf Can Zeybek'in Hedefi: Ebedi Altın Kemer ve Annesine İthaf

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'da ebedi altın kemeri kazanmayı ve bunu annesine ithaf etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:24
Yusuf Can Zeybek'in Hedefi: Ebedi Altın Kemer ve Annesine İthaf

Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'da Annesinin Hatırasıyla Mücadele Ediyor

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bir önceki yıl İsmail Balaban, bu yıl ise Mustafa Taş'ı yenerek altın kemere ulaşmanın eşiğine geldi. Zeybek, ebedi altın kemeri kazanması durumunda bu başarıyı rahmetli annesine ithaf etmek istiyor.

Kemer Heyecanı ve Antrenman Süreci

Zeybek, "İnşallah seneye kemerin ebedi sahibi olursam annemin kabrini ziyaret ederek, 'Anne, ben kemeri ebedi olarak aldım, sana getirdim' diyeceğim," diyerek hislerini ifade etti.

Yusuf Can Zeybek, güreş kariyerine, babasının ve okul müdürünün teşvikiyle çok küçük yaşta başlamış. İlk yıllarında Nizamettin Akbaş, Ahmet Taşçı, Recep Gürbüz gibi isimleri hayranlıkla izlediğini belirten Zeybek, "Bu sporda disiplini, acıyı sevmen lazım," ifadelerini kullandı.

Açık Hava Antrenmanları ve Hazırlık Süreci

Kendine özel bir antrenman programı uygulayan başpehlivan, Antalya'nın doğal ortamından faydalandığını, Phaselis Antik Kenti ve Kapuz Kanyonu'nda antrenman yaptığını açıkladı. Zeybek, sıkı antrenman programı nedeniyle bazen yemek bile yiyemediğini aktardı.

„Kurt Bakışlı Pehlivan“ Lakabı

Çevresi tarafından "kurt bakışlı pehlivan" olarak anılmaktan memnun olan Zeybek, "Ahmet Taşçı usta, 'Burası Kırkpınar sahası. Burası hatayı kabul etmez,' der. Ben de her maçta bu anlayışla çıkıyorum," diyerek zafere odaklandığını vurguladı.

Hayalleri ve Hedefleri

Müsabakadan sonra yürüdüğü caddede yeniden yürüme hayalini paylaşan Zeybek, "Üçüncü kemeri alacağız. Nasip olacak, tekrar o caddeden yürümek, tarihi bir anı yaşamak istiyorum," şeklinde ekledi.

Zeybek, "Bu sporu bıraksak, bu spor bizi bırakmaz," diyerek güreşin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade etti.

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