Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yusuf Dikeç'in Mütevazılığı: Antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile Röportaj

Olimpiyat 2'ncisi Yusuf Dikeç'in en belirgin özelliği mütevazılığı. Antrenörü Osman Erdinç Bilgili, başarıları ve hedefleri üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:02
Yusuf Dikeç'in Mütevazılığı: Antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile Röportaj

Yusuf Dikeç'in En Önemli Özelliği: Mütevazılık

Olimpiyat 2024'te gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli atıcı Yusuf Dikeç, antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile başarılarının en önemli sırrını paylaştı. Bilgili, Dikeç'in diğer sporculardan ayrılan özelliğinin mütevazılığı olduğunu ifade etti.

Uzun Bir Yolculuk

Dikeç ile 2002 yılına uzanan bir dostluğu olduğunu belirten Bilgili, “Aynı takımda sporcu olarak yarışıyorduk. 17-18 yıllık sporculuk geçmişim var. Halen milli takım antrenörlüğü yapıyorum ve Yusuf ile yaklaşık 4-5 yıldır çalışıyoruz.” dedi.

Madalya İle Gelen Fedakarlıklar

Bilgili, olimpiyat madalyasının önemini ve bu madalya için verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

“Uzun süredir bu madalya için savaşıyoruz. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptık. Ailemizden, arkadaşlarımızdan uzak kaldık. Düğünlere, cenazelere gidemedik. Ancak sonunda başarımıza inanıyorum. Altın madalya hedefi ile gittiğimiz bu yolculukta ilk kez Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırdık.”

Mütevazılık, Başarıyı Getirdi

Bilgili, Dikeç'in diğer sporculardan ayıran özelliklerini vurgulayarak, “Bütün dünya Yusuf'un mütevazılığını keşfetti. 5 dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir sporcunun bu kadar içten ve samimi olması, insanların kalbini kazanmasında büyük rol oynadı.” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefi: Altın Madalya

Yeni hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu bildiren Bilgili, “Yusuf Dikeç'in kariyerinde birçok altın madalya var. Şimdi olimpiyat madalyası almak için çalışıyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor