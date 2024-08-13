Yusuf Dikeç'in Mütevazılığı: Antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile Röportaj

Yusuf Dikeç'in En Önemli Özelliği: Mütevazılık

Olimpiyat 2024'te gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli atıcı Yusuf Dikeç, antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile başarılarının en önemli sırrını paylaştı. Bilgili, Dikeç'in diğer sporculardan ayrılan özelliğinin mütevazılığı olduğunu ifade etti.

Uzun Bir Yolculuk

Dikeç ile 2002 yılına uzanan bir dostluğu olduğunu belirten Bilgili, “Aynı takımda sporcu olarak yarışıyorduk. 17-18 yıllık sporculuk geçmişim var. Halen milli takım antrenörlüğü yapıyorum ve Yusuf ile yaklaşık 4-5 yıldır çalışıyoruz.” dedi.

Madalya İle Gelen Fedakarlıklar

Bilgili, olimpiyat madalyasının önemini ve bu madalya için verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

“Uzun süredir bu madalya için savaşıyoruz. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptık. Ailemizden, arkadaşlarımızdan uzak kaldık. Düğünlere, cenazelere gidemedik. Ancak sonunda başarımıza inanıyorum. Altın madalya hedefi ile gittiğimiz bu yolculukta ilk kez Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırdık.”

Mütevazılık, Başarıyı Getirdi

Bilgili, Dikeç'in diğer sporculardan ayıran özelliklerini vurgulayarak, “Bütün dünya Yusuf'un mütevazılığını keşfetti. 5 dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir sporcunun bu kadar içten ve samimi olması, insanların kalbini kazanmasında büyük rol oynadı.” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefi: Altın Madalya

Yeni hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu bildiren Bilgili, “Yusuf Dikeç'in kariyerinde birçok altın madalya var. Şimdi olimpiyat madalyası almak için çalışıyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.