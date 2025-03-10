Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu Oldu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:01
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu Oldu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, kazandıkları başarı ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Finalde Çek Rakipleri Geçtiler

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalyayı kazandılar. Bu zafer, Türkiye’nin atıcılık tarihinde bu kategoride ulaştığı ilk Avrupa şampiyonluğunu temsil ediyor.

Şampiyonluk Duygularını Paylaştılar

Final sonrası duygularını aktaran Şevval İlayda Tarhan, "Dün bireyselde altın madalya aldım. Atıcılık branşında Yusuf ağabey ile karışık takımlarda Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. İlk kez Avrupa şampiyonu oldum, bunu karışık takım olarak tekrarlamak tarihimizde bir ilkti." dedi.

Yusuf Dikeç ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ortağımla birlikte bir madalya daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Umarım olimpiyattan sonra ülkemizde atıcılık sporuna başlamak isteyenler için bir motivasyon kaynağı olur. Yeni gençleri bekliyoruz. Ülkemizde atıcılık sporu var. Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na tekrar beraber gitmek ve yeni gençlerin bizleri geçmesini umuyoruz."

İLGİLİ HABERLER

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Yönetiminden Yabancı Hakem Talebi: İki Derbi İçin Beklentiler Yüksek!
2
Selçuk İnan: 'Beşiktaş'a Karşı Üst Düzey Oynadık'
3
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Tolga Özbek Bronz Madalyayı Kazandı!
4
Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
5
Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi Gaziantep FK'ya Karşı Sona Erdi
6
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Teknik Direktörlük Görüşmelerine Başladı
7
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Teknik Direktörlük Görüşmelerine Başladı

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!