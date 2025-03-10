Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu Oldu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, kazandıkları başarı ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Finalde Çek Rakipleri Geçtiler

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalyayı kazandılar. Bu zafer, Türkiye’nin atıcılık tarihinde bu kategoride ulaştığı ilk Avrupa şampiyonluğunu temsil ediyor.

Şampiyonluk Duygularını Paylaştılar

Final sonrası duygularını aktaran Şevval İlayda Tarhan, "Dün bireyselde altın madalya aldım. Atıcılık branşında Yusuf ağabey ile karışık takımlarda Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. İlk kez Avrupa şampiyonu oldum, bunu karışık takım olarak tekrarlamak tarihimizde bir ilkti." dedi.

Yusuf Dikeç ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ortağımla birlikte bir madalya daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Umarım olimpiyattan sonra ülkemizde atıcılık sporuna başlamak isteyenler için bir motivasyon kaynağı olur. Yeni gençleri bekliyoruz. Ülkemizde atıcılık sporu var. Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na tekrar beraber gitmek ve yeni gençlerin bizleri geçmesini umuyoruz."