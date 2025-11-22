Zayn Sofuoğlu Kocaeli'de Pistte Fırtına Esti — 2025 Türkiye Karting Şampiyonası

Zayn Sofuoğlu Kocaeli'de Pistte Fırtına Esti

Kocaeli'de düzenlenen 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen organizasyonda Zayn Sofuoğlu kategorisinde birinciliği elde etti.

Organizasyon ve katılım

Etkinlik, Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlendi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto'nun destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele etti; toplam 47 pilot piste çıktı.

Kıyasıya mücadele

Sabah erken saatlerde başlayan antrenman seanslarıyla birlikte pistte yoğun bir rekabet atmosferi oluştu. Takımlar son ayarlarını yaparken pilotlar pist şartlarına ve rakiplerine uyum sağlamak için yüksek tempo çalıştı. Günün resmi programında sıralama turları 10.20'de, eleme yarışları ise 12.00'de başladı. Mücadeleler drone ile havadan görüntülendi ve izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Yarışı izleyen isimler arasında Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Ali Türkkan yer aldı; Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ise kendi kategorisinde ilk sıraya çıktı.

Final yarın yapılacak

Sezonun kritik duraklarından biri olan Kocaeli ayağında final heyecanı yarına bırakıldı. Yarı finaller 10.00'da, final yarışları ise 13.00'te başlayacak. Her kategoride podyum mücadelelerinin yaşanacağı final günü, karting tutkunları için kaçırılmayacak görüntüler sunacak.

Seyir zevki yüksek bir görsel şölen

TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlar halka açık ve ücretsiz izlenebiliyor. Tribünlerdeki seyirciler, yüksek tempolu sürüşler, keskin virajlar ve yakın geçiş mücadeleleriyle adeta bir görsel şölen deneyimleyecek. Gerek sporcu yoğunluğu gerekse rekabet seviyesiyle Kocaeli ayağı, hafta sonuna damgasını vuracak bir atmosfer sağlıyor.

