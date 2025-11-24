Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK

Kayseri Kadın FK'nın golcüsü Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti; milliler Cardiff'te Fransa, Galler ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:04
Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK

Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampına Katıldı

Kayseri Kadın FK'nın golcü ismi Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Kadroya davet edilen oyuncuların İstanbul'da toplanmasının ardından milli ekip, gideceği turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadro ve Seyahat

2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi 7. Grup maçlarına katılacak U19 Kadın Milli Takımı kadrosu açıklandı. Kadroya çağrılan Zeynep Bilir, Cumartesi günü oynanan Gazikent maçının ardından İstanbul'a hareket etti. Milli takım, yarın Birmingham üzerinden Cardiff'e gidecek.

Maç Takvimi

U19 Kadın Milli Takımı, 1. Tur 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile birlikte yer alıyor. Turnuva programı şu şekilde:

26 Kasım Çarşamba, 14.00Cardiff International Sports Campus: Fransa - Türkiye

29 Kasım Cumartesi, 14.00Dragon Park Sahası: Türkiye - Galler (ev sahibi)

2 Aralık 2025, 14.00Cardiff International Sports Campus: Türkiye - Finlandiya

KAYSERİ KADIN FK’NIN GOLCÜ İSMİ ZEYNEP BİLİR, U19 KADIN MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAK ÜZERE...

KAYSERİ KADIN FK’NIN GOLCÜ İSMİ ZEYNEP BİLİR, U19 KADIN MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAK ÜZERE İSTANBUL’A GİTTİ.

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Kazandı
3
Seyrantepe'de Galatasaray'ın Üstünlüğü: Beşiktaş'a 15 Derbide 11 Galibiyet
4
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da Sona Erdi
5
Alanyaspor, Angolalı Maestro ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Mersin'de Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası Başladı
7
Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?