Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK

Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampına Katıldı
Kayseri Kadın FK'nın golcü ismi Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Kadroya davet edilen oyuncuların İstanbul'da toplanmasının ardından milli ekip, gideceği turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kadro ve Seyahat
2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi 7. Grup maçlarına katılacak U19 Kadın Milli Takımı kadrosu açıklandı. Kadroya çağrılan Zeynep Bilir, Cumartesi günü oynanan Gazikent maçının ardından İstanbul'a hareket etti. Milli takım, yarın Birmingham üzerinden Cardiff'e gidecek.
Maç Takvimi
U19 Kadın Milli Takımı, 1. Tur 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile birlikte yer alıyor. Turnuva programı şu şekilde:
26 Kasım Çarşamba, 14.00 — Cardiff International Sports Campus: Fransa - Türkiye
29 Kasım Cumartesi, 14.00 — Dragon Park Sahası: Türkiye - Galler (ev sahibi)
2 Aralık 2025, 14.00 — Cardiff International Sports Campus: Türkiye - Finlandiya
