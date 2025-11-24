Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK

Kayseri Kadın FK'nın golcüsü Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gitti; milliler Cardiff'te Fransa, Galler ve Finlandiya ile mücadele edecek.