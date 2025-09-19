Zeynep Duru'dan Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Bronz Madalya

MESUT KARADUMAN - Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olan özel sporcu Zeynep Duru Çiftçi, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyer ve Başarılar

17 yaşındaki Zeynep Duru, aile dostlarının yönlendirmesiyle 9 yıl önce yüzmeyle tanıştı. Zaman içinde kendisini geliştirip yarışmalara katılan Duru, il ve bölge yarışlarında bugüne kadar 60 madalya kazanırken bir de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Özel Sporcular Mental Milli Takım kadrosunda bulunan Zeynep Duru, geçen ay Tayland'da düzenlenen Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Şampiyona Deneyimi ve Hedefler

Zeynep Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında madalya kazanmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. "Dünya şampiyonası benim için çok güzel bir deneyimdi. Şampiyonanın ardından çalışmalara başladım. Yeni başarılara imza atmak istiyorum," diye konuştu.

Dünya üçüncülüğünü elde etmenin kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Duru, "Madalya aldığımı duyunca çok sevindim, çok gururlandım. Orada ülke adına yarışmak heyecanlı ve gurur verici. Heyecandan orada olayın farkına varamıyorsun ama sonrasında daha da mutlu oluyorsun. Bundan sonra da kürsüde yer almak isterim. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel bir derece almak istiyorum," dedi.

Antrenörünün Değerlendirmesi

Yüzme antrenörü Sinan Saygı, sporcusunun uluslararası arenada çok önemli bir derece elde ettiğini belirtti. Saygı, Zeynep Duru'nun 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediğini aktararak, "Zeynep, daha önce birçok başarısı olmasına rağmen ilk defa uluslararası bir arenada yarıştı ve bu arenada ilk yarışında dünya üçüncüsü olarak çok güzel başlangıç yaptı. Uzun vadede hedefi olimpiyat olan bir sporcu. Şu an milli takım hazırlık kadrosunda bulunuyor. Dünya üçüncüsü olması bu yolda güzel bir sonuç oldu onun için," diye konuştu.