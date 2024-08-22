Zeynep Sönmez ABD Açık'ta Ana Tabloya Giremedi

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta Elendi

Türkiye'nin genç tenis yıldızı Zeynep Sönmez, sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin finalinde mücadele etti. Ancak, Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich ile yaşadığı karşılaşmada güçlü bir performans sergileyemedi.

Set Sonuçları

Dünya sıralamasında 152. sırada yer alan Zeynep, elemelerin son aşamasında dünya 101'incisi olan Sasnovich'le karşılaştı. İlk seti 6-2 kaybeden milli sporcu, ikinci sette tie-break'e gitti fakat bu seti de 7-6 kaybederek ana tabloda yer almayı başaramadı.

İlk iki seti kaybeden Zeynep Sönmez, sahadan 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrılarak turnuvadan elendi.