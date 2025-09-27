Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. Tura Yükseldi

Pekin'de tarihi başarı: Tauson mağlubiyeti ve WTA 1000'de ilk 3. tur

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaşan Sönmez, rakibini 2-1 mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

Karşılaşma setleri 6-4, 2-6 ve 6-3 şeklinde sonuçlanırken, Tauson maça 10 numaralı seribaşı olarak çıkmıştı. Bu galibiyet, Sönmez için hem kariyerinde ilk kez klasmanda ilk 20'de yer alan bir rakibi yenme deneyimi hem de WTA 1000 turnuvalarında ilk kez 3. tura çıkma başarısı anlamına geliyor.

Milli sporcu, turnuvada üçüncü turda Anastasia Potapova ile karşılaşacak. Sönmez'in bu başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceği, tenis camiası tarafından yakından takip edilecek.