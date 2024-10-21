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Zeynep Sönmez'den Tokyo'da Başarı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Tokyo'daki WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:18
Zeynep Sönmez'den Tokyo'da Başarı!

Tokyo'da Turnuva Heyecanı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Toray Pan Pasifik Açık'ta önemli bir başarıya imza attı.

Polonyalı Rakibi Geride Bıraktı

Turnuvanın ilk turunda Polonyalı tenisçi Magdalena Frech ile karşılaşan Sönmez, zorlu bir mücadele sonrasında rakibini 1-6, 6-4, 6-3'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura geçmeyi başardı.

İlk Tur Mücadelesi

Elemelerden gelen Sönmez, güçlü rakibine karşı sergilediği performansla dikkat çekti. Bu galibiyet, Zeynep Sönmez'in uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

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