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Ziraat Bankkart, CEV Kupası Çeyrek Finalinde ACH Volley ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın ACH Volley ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:04
Ziraat Bankkart, CEV Kupası Çeyrek Finalinde ACH Volley ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası Çeyrek Finaline İlerliyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Sloven kulübü ACH Volley'ye konuk olacak. Başkent ekibi, play-off turundan son 8 takım arasına girmeyi başardı.

Karşılaşma Detayları

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. sırayı alan ACH Volley ile oynanacak bu önemli mücadele, Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 20.00 olarak belirlendi.

Yarı Finale Yükselen Takım Belirlenecek

CEV Kupası'nda yarı finale yükselecek takım, Ankara'da 25 Şubat'ta yapılacak rövanş karşılaşmasının ardından netleşecek.

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