Bist 100
10.611 2%
DOLAR
32,25 -0,08%
EURO
35,04 -0,13%
ALTIN
2.473,99 0,82%

Ziraat Türkiye Kupası Finali için biletler satışta: Beşiktaş-Trabzonspor maçı 23 Mayıs’ta oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali için Beşiktaş ve Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Heyecan verici maçın biletleri ise bugün satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:35
Ziraat Türkiye Kupası Finali için biletler satışta: Beşiktaş-Trabzonspor maçı 23 Mayıs’ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Mayıs Perşembe günün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin biletlerinin satışa çıkmış olduğunu duyurdu. Beşiktaş ve Trabzonspor’un mücadele edeceği final maçı, İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’mda oynanacak.

23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak olan final maçının biletleri, www.passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin bilet fiyatları ise 500 TL ile 1000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Beşiktaşlı taraflar, maçı doğu ve kuzey tribününden maçı takip edebilecekken, Trabzonsporlular ise batı ve güney tribünlerinde yerini alacak.

İLGİLİ HABERLER

Özel sektör çalışanlarında kasırga etkisi yaratacak gelişme! Temmuz ayı merakla beklenecek

Acil nakit arayanlara 30.000 TL faizsiz kredi! İki koşulu sağlayan bankaya koşuyor

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı

Gram altında rekor için yeni rakam ayyuka çıktı! Düğün yapacaklar eyvah diyecek

Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

Emekliye kapanan kapılar aralandı! Bakan Işıkhan sabah 10.00'da açıkladı

Özel sektör çalışanlarında kasırga etkisi yaratacak gelişme! Temmuz ayı merakla beklenecek

Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

Acil nakit arayanlara 30.000 TL faizsiz kredi! İki koşulu sağlayan bankaya koşuyor

Düşük faizli kredi arayanlara müjde! Ayda sadece 5681 TL ödeyeceksiniz