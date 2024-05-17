Ziraat Türkiye Kupası Finali için biletler satışta: Beşiktaş-Trabzonspor maçı 23 Mayıs’ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Mayıs Perşembe günün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin biletlerinin satışa çıkmış olduğunu duyurdu. Beşiktaş ve Trabzonspor’un mücadele edeceği final maçı, İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’mda oynanacak.

23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak olan final maçının biletleri, www.passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin bilet fiyatları ise 500 TL ile 1000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Beşiktaşlı taraflar, maçı doğu ve kuzey tribününden maçı takip edebilecekken, Trabzonsporlular ise batı ve güney tribünlerinde yerini alacak.