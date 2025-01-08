Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maç, 2-2'lik eşitlikle sona ererken, her iki ekip de 1 puanla grup aşamasına giriş yaptı.

Maçın Önemli Anları

22. dakikada, Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a aktardı. Kerem'in uzak mesafeden şutunda Muhammed Şengezer topu sektirerek Batshuayi'ye çarptı ancak top kalede kaldı.

24. dakikada Galatasaray'da Yusuf Demir, sağ kanattan ceza sahasına girerken uzak köşeye bir vuruş yaptı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı top sonrası Berkan Kutlu, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir yerden şut çekti fakat Muhammed Şengezer, güzel bir refleksle topu çıkardı.

35. dakikada RAMS Başakşehir, golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima, arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

38. dakikada Başakşehir ikinci golü kaçırdı. Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunu Günay çıkardı. Top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı, ama vuruşunu Günay Güvenç ayaklarıyla başarılı bir şekilde engelledi.

İlk yarı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarıdan Gelişmeler

51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Sanchez, topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

53. dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo, arka direğe yaptığı ortada Piatek kafa vuruşuyla kaleci Günay Güvenç'in solundan topu filelere yolladı: 1-2.

74. dakikada Galatasaray, hızlı bir serbest vuruşta oyunu dengeledi. Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vurduğu topu kaleci Muhammed Şengezer çeldi, ve Abdülkerim Bardakcı boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kullanılan penaltıda Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

Sonuç olarak, karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.