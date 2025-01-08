DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Her iki takım da 1 puanla başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:42
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maç, 2-2'lik eşitlikle sona ererken, her iki ekip de 1 puanla grup aşamasına giriş yaptı.

Maçın Önemli Anları

22. dakikada, Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a aktardı. Kerem'in uzak mesafeden şutunda Muhammed Şengezer topu sektirerek Batshuayi'ye çarptı ancak top kalede kaldı.

24. dakikada Galatasaray'da Yusuf Demir, sağ kanattan ceza sahasına girerken uzak köşeye bir vuruş yaptı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı top sonrası Berkan Kutlu, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir yerden şut çekti fakat Muhammed Şengezer, güzel bir refleksle topu çıkardı.

35. dakikada RAMS Başakşehir, golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima, arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

38. dakikada Başakşehir ikinci golü kaçırdı. Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunu Günay çıkardı. Top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı, ama vuruşunu Günay Güvenç ayaklarıyla başarılı bir şekilde engelledi.

İlk yarı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarıdan Gelişmeler

51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Sanchez, topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

53. dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo, arka direğe yaptığı ortada Piatek kafa vuruşuyla kaleci Günay Güvenç'in solundan topu filelere yolladı: 1-2.

74. dakikada Galatasaray, hızlı bir serbest vuruşta oyunu dengeledi. Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vurduğu topu kaleci Muhammed Şengezer çeldi, ve Abdülkerim Bardakcı boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kullanılan penaltıda Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

Sonuç olarak, karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Baysal'dan Cinsiyetçi Söylemlere Sert Tepki
2
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Namağlup Yükselişini Sürdürüyor
3
Galatasaray, Başakşehir Maçında 9 Değişiklikle Saha Çıktı
4
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas Patras'a Yenildi
5
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Niners Chemnitz'i Başa Başa Geçti
6
Dusan Tadic, Hem İsmail Kartal Hem de Mourinho'nun Vazgeçilmezi
7
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na Beraberlikle Başladı: 2-2

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek