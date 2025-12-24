Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK 2-2 Aliağa FK
B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Aliağa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler
Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş
Kadrolar
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Burak Bekaroğlu dk. 45), Eysseric (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 65), Abdul Malik Yılmaz (Rotariu dk. 65), Ahmet Emin Engin (Mendes dk. 65), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Beraat Keser dk. 86), Serkan Asan (Cebrail Karayel dk. 11)
Yedekler: Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Özgür Ozan Sobaz, Melih Akyüz
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Asil Adıgüzel dk. 90), Mustafa Saymak (Emir Saral dk. 90), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Erhan Kartal dk. 65), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Furkan Say dk. 78), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Serhat Dayan dk. 90)
Yedekler: Mirza Yalçın, Asil Adıgüzel, Rahmican Kafalı
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller
Veli Çetin (dk. 37), Ahmet İlhan Özek (dk. 90) — Aliağa FK
Özder Özcan (dk. 38), Rotariu (dk. 73) — Iğdır FK
Sarı kartlar
Eysseric, Koita, Burak Bekaroğlu (Iğdır FK); Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Aliağa FK)
