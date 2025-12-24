DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 0,07%
ALTIN
6.183,38 -0,04%
BITCOIN
3.741.907,39 0,7%

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK 2-2 Aliağa FK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK ile Aliağa FK 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:48
Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK 2-2 Aliağa FK

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK 2-2 Aliağa FK

B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Aliağa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler

Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş

Kadrolar

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Burak Bekaroğlu dk. 45), Eysseric (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 65), Abdul Malik Yılmaz (Rotariu dk. 65), Ahmet Emin Engin (Mendes dk. 65), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Beraat Keser dk. 86), Serkan Asan (Cebrail Karayel dk. 11)

Yedekler: Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Özgür Ozan Sobaz, Melih Akyüz

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Asil Adıgüzel dk. 90), Mustafa Saymak (Emir Saral dk. 90), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Erhan Kartal dk. 65), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Furkan Say dk. 78), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Serhat Dayan dk. 90)

Yedekler: Mirza Yalçın, Asil Adıgüzel, Rahmican Kafalı

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller

Veli Çetin (dk. 37), Ahmet İlhan Özek (dk. 90) — Aliağa FK

Özder Özcan (dk. 38), Rotariu (dk. 73) — Iğdır FK

Sarı kartlar

Eysseric, Koita, Burak Bekaroğlu (Iğdır FK); Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Aliağa FK)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA IĞDIR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ALİAĞA FK İLE 2-2...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA IĞDIR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ALİAĞA FK İLE 2-2 BERABERE KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Acıbadem, AFCON 2025’in Resmi Sağlık Tedarikçisi Oldu
2
Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Antalya'da Türkiye Şampiyonu
3
Efeler Ligi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Gebze Belediyesi
4
Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı
5
Sinan Kaloğlu: Tüm Çalışmalarımızı Galibiyet Üzerine Kurduk — Amed, Bodrum FK Hazırlığı
6
Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK 2-2 Aliağa FK
7
Malatya'da Badminton ve Futsal İl Şampiyonları Belli Oldu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı