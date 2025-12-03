Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor 1 - Erzurumspor FK 3
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında ev sahibi Kahramanmaraşspor, sahasında konuk Erzurumspor FK'ya 3-1 yenildi. Maçın yıldızı Cheikne Sylla üç golle takımını sırtladı.
Maç Bilgileri
Stat: Kahramanmaraş Batıpark
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Şükrü Mert
Kadrolar
Kahramanmaraşspor: Mustafa Bayır, Muhammed Düzgüner, İbrahim Tufan Duran (Hüseyin Çakmak dk. 46), Enes Yılmaz (Serhat Ahmetoğlu dk. 64), Vedat Saygı, Mikdat Türkmen (Kadir Yağız Karaca dk. 105), Sergern İlhan, Akif Cingöz, Fikret Yıkılmaz, Muhammet Toklu, Kayrahan Yılmaz (Emre Aydın dk. 99)
Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Emre Erdem, B. Bahriye, (Sefa Akgün dk:68), Adem Eren Kabak, Salih Sarıkaya, Mehmet Billor (Crociata dk. 46) Yiğit Baran Karaoğlan (Gerxhaliu dk.46), (Umut İmece dk. 111), Mustafa Fettahoğlu, Cheikne Sylla
Goller
Kahramanmaraşspor: Mehmet Toklu (dk. 3)
Erzurumspor: Cheikne Sylla (dk. 28, 97 ve 120)
Kartlar
Kırmızı kartlar: Fikret Yıkılmaz, Ali Ülgen (Kahramanmaraşspor), Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor)
Sarı kartlar: İbrahim Tufan, Enes Yılmaz, Akif Cingöz, Mikdat Türkmen, Serhat Ahmetoğlu (Kahramanmaraşspor), Ali Ülgen (Erzurumspor)
Maç, Erzurumspor FK'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA 4. ELEME TURUNDA KAHRAMANMARAŞSPOR SAHASINDA ERZURUMSPOR'A 3-1 MAĞLUP OLDU.