Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor 1 - Erzurumspor FK 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kahramanmaraşspor sahasında Erzurumspor FK’ya 3-1 mağlup oldu; Cheikne Sylla hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:26
Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor 1 - Erzurumspor FK 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor 1 - Erzurumspor FK 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında ev sahibi Kahramanmaraşspor, sahasında konuk Erzurumspor FK'ya 3-1 yenildi. Maçın yıldızı Cheikne Sylla üç golle takımını sırtladı.

Maç Bilgileri

Stat: Kahramanmaraş Batıpark

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Şükrü Mert

Kadrolar

Kahramanmaraşspor: Mustafa Bayır, Muhammed Düzgüner, İbrahim Tufan Duran (Hüseyin Çakmak dk. 46), Enes Yılmaz (Serhat Ahmetoğlu dk. 64), Vedat Saygı, Mikdat Türkmen (Kadir Yağız Karaca dk. 105), Sergern İlhan, Akif Cingöz, Fikret Yıkılmaz, Muhammet Toklu, Kayrahan Yılmaz (Emre Aydın dk. 99)

Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Emre Erdem, B. Bahriye, (Sefa Akgün dk:68), Adem Eren Kabak, Salih Sarıkaya, Mehmet Billor (Crociata dk. 46) Yiğit Baran Karaoğlan (Gerxhaliu dk.46), (Umut İmece dk. 111), Mustafa Fettahoğlu, Cheikne Sylla

Goller

Kahramanmaraşspor: Mehmet Toklu (dk. 3)

Erzurumspor: Cheikne Sylla (dk. 28, 97 ve 120)

Kartlar

Kırmızı kartlar: Fikret Yıkılmaz, Ali Ülgen (Kahramanmaraşspor), Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor)

Sarı kartlar: İbrahim Tufan, Enes Yılmaz, Akif Cingöz, Mikdat Türkmen, Serhat Ahmetoğlu (Kahramanmaraşspor), Ali Ülgen (Erzurumspor)

Maç, Erzurumspor FK'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA 4. ELEME TURUNDA KAHRAMANMARAŞSPOR SAHASINDA ERZURUMSPOR'A 3-1...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA 4. ELEME TURUNDA KAHRAMANMARAŞSPOR SAHASINDA ERZURUMSPOR'A 3-1 MAĞLUP OLDU.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA 4. ELEME TURUNDA KAHRAMANMARAŞSPOR SAHASINDA ERZURUMSPOR'A 3-1...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Recep Uçar Çaykur Rizespor ile 1.5 Yıl İçin Anlaştı
2
Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor
3
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Yenerek Tur Atladı
4
Dünya Engelliler Günü’nde Pendik’te Anlamlı Karşılaşma: Hakim ve Savcılar Ampute Futbolcularla Sahaya Çıktı
5
Yunusemre’de Satranç Kursu Başlıyor: 2013-2019 Yaş Kayıtları Açıldı
6
İEÜ Kadın Voleybol Takımı Set Vermeden İzmir Bölge Şampiyonu
7
Serkan Özbalta: Erzurumspor 4-0 ile Özlenen Galibiyete Kavuştu

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?