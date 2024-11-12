Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Müsabaka Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesinin programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte detaylı maç programı:

3 Aralık Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor (Iğdır Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)

20.30 Samsunspor - 52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Corendon Alanyaspor - Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947 - Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK - Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük - Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor - Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor - Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

13.30 Karaman FK - Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor (Gaziantep)

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