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Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftası, yarın başlayacak olan maçlarla futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grup üzerinden düzenlenecek maçlar, 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarın, C Grubu maçları ile heyecan başlıyor:

  • 15.30 RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
  • 18.00 TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu mücadeleleri ise şöyle:

  • 13.00 Kocaelispor - Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat Çarşamba günü ise:

  • A Grubu:
  • 13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
  • 18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
  • B Grubu:
  • 20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)
  • D Grubu:
  • 15.30 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe günü ise, futbolseverleri bekleyen maç programı:

  • A Grubu:
  • 18.30 Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
  • B Grubu:
  • 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 20.45 Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
  • C Grubu:
  • 16.00 Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta sonu kapıda! Kaçırmayın!

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