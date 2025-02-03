Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grup üzerinden düzenlenecek maçlar, 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yarın, C Grubu maçları ile heyecan başlıyor:
- 15.30 RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
- 18.00 TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu mücadeleleri ise şöyle:
- 13.00 Kocaelispor - Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat Çarşamba günü ise:
- A Grubu:
- 13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
- 18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
- B Grubu:
- 20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)
- D Grubu:
- 15.30 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe günü ise, futbolseverleri bekleyen maç programı:
- A Grubu:
- 18.30 Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
- B Grubu:
- 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20.45 Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
- C Grubu:
- 16.00 Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)
Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta sonu kapıda! Kaçırmayın!