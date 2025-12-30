Nilüfer’de Ücretsiz Wi‑Fi Noktası 40’a Ulaştı

Yolçatı dahil edildi, kapsama yayılıyor

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz internet projesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Yolçatı Mahallesi de hizmet ağına eklenerek ilçe genelindeki ücretsiz internet nokta sayısı 40'a yükseldi.

Belediye, teknolojinin imkanlarını kentin her noktasına ulaştırmayı ve dijital erişimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde güvenli ve ücretsiz bağlantı sağlanıyor.

Hizmet, merkez ve kırsal ayrımı gözetilmeksizin yürütülüyor; şu anda toplam 24 mahallede internet erişimi sunuluyor. Örnek olarak Karacaoba'dan Dağyenice'ye, Gölyazı'dan Badırga'ya kadar çok sayıda mahalle kapsama alındı.

İnternet hizmeti yalnızca mahalle meydanlarıyla sınırlı kalmıyor. Parklar, kütüphaneler, meydanlar ve öğrenci yurdu gibi sosyal alanlarda da vatandaşlar ücretsiz bağlantıdan yararlanabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projenin temel amacının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ve gençlerin dünyayla bağını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir, dijitalleşmenin önemine işaret ederek altyapı şartlarının uygun olduğu diğer bölgelerde de çalışmaların süreceğini belirtti.

NİLÜFER'DE ÜCRETSİZ İNTERNET NOKTASI 40'A ULAŞTI