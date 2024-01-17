2024 iPad Pro nisan ayında piyasaya çıkacak!

Apple'ın pahalı yeni 2024 iPad Pro tabletlerinin nisan ayında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

2024 iPad Pro nisan ayında piyasaya çıkacak!
Yayın Tarihi:

Apple'ın 2024 iPad Pro modellerinin montajına mart ayında başlanabileceği açıklandı. Yeni tabletler, nisan ayında mağazalardaki yerini alacak.

Ayrıca Apple’ın iş ortakları, 2024 iPad Pro'lar için ihtiyaç duyduğu OLED panelleri şimdiden seri üretime geçti. Kore'den gelen yeni bilgiler, mevcut programın OLED iPad Pro'yu Nisan ayındaki çıkış tarihine götürebilecek bir üretim yörüngesine oturttuğunu söylüyor.

Korece yayın yapan haber sitesi The Elec'e göre LG ve Samsung, Apple'ın gelecek iPad Pro'lar için kullanacağı OLED panelleri tedarik edecek. Bu kapsamda, Samsung'un bu hafta üretime başlayacağı bildirildi. Apple'a sadece 11 inçlik ekranlar tedarik edecek. Samsung, daha küçük iPad için düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) ince film transistörlü (TFT) ekranlar üretecek.

ipad

2024 İPAD PRO BEKLENENDEN PAHALI OLACAK

Öte yandan, eğer söylentiler doğruysa, 2024 iPad Pro, öncekilerden önemli ölçüde daha pahalı olacak. 11 inç iPad Pro’nun 1.500 dolardan ve bunun 13 inçlik versiyonunun da 1.800 dolardan başlayabileceği öğrenildi.

Apple'ın bu yıl iPad Pro fiyatlarını artırmasının ana nedeninin OLED ekran olduğuna inanılıyor. OLED ekranlar, ister iPhone, ister tablet ya da dizüstü bilgisayar olsun, her cihaz için maliyetli parçalar olduğu aktarıldı.

Öne Çıkanlar
18 Ocak perşembe günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 18 Ocak perşembe günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
Faiz oranını gören en yakın şubeye akın edecek! İhtiyaç kredisinde yok gibi faiz sunuldu Faiz oranını gören en yakın şubeye akın edecek! İhtiyaç kredisinde yok gibi faiz sunuldu
Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı
Çok Okunanlar
Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi Deathloop, Amazon Prime üyeleri için bilgisayarda kısa süreliğine ücretsiz! Deathloop, Amazon Prime üyeleri için bilgisayarda kısa süreliğine ücretsiz! Kuyruklu yıldız benzeri kuyruğu olan bir gezegen keşfedildi! Kuyruklu yıldız benzeri kuyruğu olan bir gezegen keşfedildi! Kaplıcalar Dünya’daki yaşamın başlangıcını hızlandırmış olabilir! Kaplıcalar Dünya’daki yaşamın başlangıcını hızlandırmış olabilir! Tesla'nın yeni robotu iş hayatına atıldı! Tesla'nın yeni robotu iş hayatına atıldı!