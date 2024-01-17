2024 iPad Pro nisan ayında piyasaya çıkacak!

Apple'ın 2024 iPad Pro modellerinin montajına mart ayında başlanabileceği açıklandı. Yeni tabletler, nisan ayında mağazalardaki yerini alacak.

Ayrıca Apple’ın iş ortakları, 2024 iPad Pro'lar için ihtiyaç duyduğu OLED panelleri şimdiden seri üretime geçti. Kore'den gelen yeni bilgiler, mevcut programın OLED iPad Pro'yu Nisan ayındaki çıkış tarihine götürebilecek bir üretim yörüngesine oturttuğunu söylüyor.

Korece yayın yapan haber sitesi The Elec'e göre LG ve Samsung, Apple'ın gelecek iPad Pro'lar için kullanacağı OLED panelleri tedarik edecek. Bu kapsamda, Samsung'un bu hafta üretime başlayacağı bildirildi. Apple'a sadece 11 inçlik ekranlar tedarik edecek. Samsung, daha küçük iPad için düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) ince film transistörlü (TFT) ekranlar üretecek.





2024 İPAD PRO BEKLENENDEN PAHALI OLACAK

Öte yandan, eğer söylentiler doğruysa, 2024 iPad Pro, öncekilerden önemli ölçüde daha pahalı olacak. 11 inç iPad Pro’nun 1.500 dolardan ve bunun 13 inçlik versiyonunun da 1.800 dolardan başlayabileceği öğrenildi.

Apple'ın bu yıl iPad Pro fiyatlarını artırmasının ana nedeninin OLED ekran olduğuna inanılıyor. OLED ekranlar, ister iPhone, ister tablet ya da dizüstü bilgisayar olsun, her cihaz için maliyetli parçalar olduğu aktarıldı.