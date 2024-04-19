Milyonlarca abonesi olan dünya devi Netflix kazancını açıkladı

Dünyada en çok tercih edilen dijital platformlar arasında yer almayı başaran Netflix, 2024’ün ilk 4 ayında gelirlerini yüzde 15 artırdığını duyurdu. Böylece platformun elde ettiği kazanç miktarı 9.4 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yıl aynı dönem geliri ise 8.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix’in net karı ise 2.3 milyar dolar olarak belirtildi.

Abone sayısında da önemli bir artış olduğunu duyuran Netflix, 2024’ün ilk gününden bu yana 37 milyon yeni abonenin platforma kaydolduğunu ifade etti. Yeni abonelerle birlikte, dünya genelinde Netflix abone sayısı 269.6 milyona yükseldi.