Bist 100
9.679,12 1%
DOLAR
32,6 0,36%
EURO
34,89 0,42%
ALTIN
2.490,05 0,73%

Milyonlarca abonesi olan dünya devi Netflix kazancını açıkladı

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan Netflix, 2024’ün ilk 4 ayında abone sayısının 37 milyon arttığını açıkladı. Dijital platform, ayrıca elde etmiş olduğu kazanç miktarını da paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:50
Milyonlarca abonesi olan dünya devi Netflix kazancını açıkladı

Dünyada en çok tercih edilen dijital platformlar arasında yer almayı başaran Netflix, 2024’ün ilk 4 ayında gelirlerini yüzde 15 artırdığını duyurdu. Böylece platformun elde ettiği kazanç miktarı 9.4 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yıl aynı dönem geliri ise 8.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix’in net karı ise 2.3 milyar dolar olarak belirtildi.

Abone sayısında da önemli bir artış olduğunu duyuran Netflix, 2024’ün ilk gününden bu yana 37 milyon yeni abonenin platforma kaydolduğunu ifade etti. Yeni abonelerle birlikte, dünya genelinde Netflix abone sayısı 269.6 milyona yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

İstanbulkart'lılara Müjde! Yarın hesabınıza indirim yansıyacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
2
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
3
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
4
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
5
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
6
Bu telefon hem çok ucuz hem de dakikalar içinde şarjı fullüyor! Samsung, Apple üzülecek
7
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir

Arsa sahibi olmayan kalmasın! Bakanlık tapu dağıtıyor

Millet patır patır araba alıyor! 334 Bin TL’si olan anahtarı kapacak

Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İstanbulkart'lılara Müjde! Yarın hesabınıza indirim yansıyacak!

Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter