ABD Yüksek Mahkemesi hukuk mesleğinde yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyardı!

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan Federal Yargıya ilişkin 2023 Yıl Sonu Raporu, Amerikan hukuk sisteminde geçtiğimiz yıla yönelik 13 sayfalık bir genel bakış sağlıyor. Amerikalı Başyargıç John G. Roberts, Jr. makine öğrenimini bilgisayarlar gibi geçmiş teknolojik atılımlarla kıyaslayarak yapay zekâya odaklanarak "tüm federal mahkeme sistemiyle ilgili mühim bir meseleyi" ele alma geçmişini sürdürmeyi seçti.

Roberts, "Avukat tutmaya gücü olmayanlar için yapay zekâ yardım edebilir. Şablonların ve mahkeme formlarının nerede olacağı, nasıl doldurulacağı ve hakime verilmek için nereye götürüleceği gibi basit sorulara yanıt veren yeni, son derece erişilebilir yapay zekâ teknolojisi harekete geçiyor” dedi.

Bununla birlikte, Roberts yapay zekânın sağlayabileceği yararları kabullense bile, özellikle uygun olmayan bir şekilde kullanıldığında risklerle birlikte geldiğini de söyledi. Özellikle, yargıdaki karar alma süreçlerinin çoğunun insan değerlendirmesi, inisiyatif yetkisi ve nüans anlayışı gerektirdiğini söyledi. Özellikle de yapay zekâ modellerinin çoğu zaman kasıtsız önyargılar içerdiği düşünüldüğünde, böyle bir gücün bir algoritmaya emanet edilmesinin tatmin etmeyen ve adil olmayan neticelere yol açmasının muhtemel olduğunu kaydetti.





TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE YAPAY ZEKÂ DAVALARDA KULLANILACAK

Roberts, "Ceza dosyalarında, uçuş riski, yeniden suç işleme ve öngörüleri kapsayan diğer büyük oranda inisiyatife bağlı kararların değerlendirilmesinde yapay zekânın kullanılması, kanuni süreç, güvenilirlik ve potansiyel önyargıya ilişkin tedirginlikler oluşturdu. En azından halen, araştırmalar, tüm hatalarına karşın insan yargılamalarının yapay zekânın ortaya koyduğu her şeyden daha adaletli olduğu düşüncesini yansıtan bir 'insan-yapay zekâ adalet uçurumu' hususunda daimi bir kamu düşüncesi ortaya çıktığını göstermektedir” diye konuştu.

Roberts, pek çok yapay zekâ kullanım sorununun yargının davaları "adaletli, hızlı ve ucuz" biçimde çözmesini sağlayacağını aktardı. Yine de, yapay zekânın her durum için mutlaka makul olmadığı ve teknoloji ilerledikçe mahkemelerin davalarda makul kullanımlarını göz önüne alması gerekeceği hususunda uyarıda bulundu.