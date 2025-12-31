DOLAR
Akdeniz Üniversitesi'nde Sertifikalı İHA0 ve İHA1 Pilotu Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi, SHGM yetkilendirmesiyle 25-28 Aralık'ta 14 kursiyere 36 saatlik İHA0/İHA1 ve 4 saat Temel Radyo Haberleşme eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:02
Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilendirmesiyle düzenlenen İHA eğitimleri 25-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitim programı ve süresi

Eğitim, TR-İHA-E-31 belge numarasına sahip İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu yetkisine sahip merkezde yapıldı. Toplam 14 kursiyerin katıldığı program kapsamında 36 saatlik teori ve uygulama eğitimi verildi. Ayrıca kursiyerlere 4 saatlik Temel Radyo Haberleşme Eğitimi de sunuldu.

Yönetim ve eğitmen kadrosu

Eğitimler, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Uyar ve İdari İşler Birim Sorumlusu Osman Özgürler gözetiminde gerçekleştirildi. Programda uzman İHA eğitmenleri Öğr. Gör. Levent Uzunsakal ve Öğr. Gör. Ömer Aydoğan görev aldı.

Sertifikasyon

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliğe sahip İnsansız Hava Aracı (İHA-1) Ticari Pilot Sertifikası verildi.

