Excalibur G915: 165 Hz, RTX 5060/5070 ile İnce ve Güçlü Oyun Canavarı

Excalibur G915: İnce tasarım, güçlü performans

Excalibur G915, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk doygunluğuna sahip ekranı ile oyun ve grafik yoğun uygulamalarda iddialı bir deneyim sunuyor. RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleriyle model, yüksek kare hızları ve detaylı görseller sağlıyor.

Taşınabilirlik ve yapı kalitesi

Model, 2,3 kg hafifliğe ve 20,5 mm inceliğe sahip; dayanıklı metal kasası ise premium bir kullanım hissi veriyor. RTX 5000 serisi en yeni nesil ekran kartlarını desteklerken, mobiliteden ödün verilmiyor.

Geniş ekran, kompakt gövde

16’’ ekranın 15.6’’ laptop kompaktlığında sunulması, daha geniş bir çalışma ve oyun alanı sağlarken taşınabilirliği koruyor. Yansıma önleyici kaplama ve geniş görüş açısı, farklı ortamlarda konforlu ve net bir görüntü deneyimi sunuyor.

4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, kişiselleştirilebilir ışıklandırma ve hassas tuş tepkisiyle rekabetçi oyunlarda güvenilir kontrol sağlıyor.

Oyun performansı ve yapay zeka destekli iyileştirme

Excalibur G915, RTX5000 serisi ekran kartı seçenekleri sayesinde yüksek kare hızları ve stabil performans sunuyor. DLSS destekli yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme ve MUX Switch özelliği, oyun performansında ekstra güç ve hız sağlıyor. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirmeler daha akıcı sahneler ve gerçekçi görseller elde edilmesine katkıda bulunuyor.

İşlemci ve bellek

13. Nesil Intel Core i 7 işlemci, 10 çekirdek yapısı ve 24 MB Intel Akıllı Bellek ile Excalibur G915, 3.60GHz temel hızdan 4.90GHz turbo performansa kadar çıkabilen güçlü bir işlemci deneyimi sunuyor. DDR5 RAM teknolojisi ise çoklu görevlerde yüksek bant genişliği sağlayarak üretkenliği destekliyor.

Gelişmiş soğutma ile uzun süreli stabil performans

İkiz turbo fan yapısı, 3 bakır ısı borusu ve 102 adet ultra ince fan bıçağı ile tasarlanan soğutma sistemi, Excalibur G915’in performansını uzun süre korumasına yardımcı oluyor. 140 bin mm’lik geniş ısı dağıtım alanı, CPU ve GPU sıcaklıklarının dengede tutulmasını sağlayarak yoğun kullanımda stabilite sunuyor.

Bağlantı seçenekleri ve multimedya

Dayanıklı metal tasarımın yanında RJ45, HDMI, Type-C ve USB 3.1 bağlantıları çeşitli çevre birimleriyle uyum sunuyor. Thunderbolt desteği ile 40Gb/s'ye varan veri aktarım hızları ve 4K görüntü iletimi mümkün oluyor. Dolby Digital destekli stereo hoparlörler ise oyunlardan multimedya içeriklerine kadar zengin ve net bir ses deneyimi sağlıyor.

