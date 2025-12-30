Niğde Teknopark, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı’nın Uygulayıcısı Oldu

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programının yeni uygulayıcı kuruluşları arasında yer alarak teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki aktif rolünü sürdürdü.

Kapsam ve Destekler

Niğde Teknopark, yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin ticarileştirilmesine katkı sunmaya devam edecek. Kurum, girişimcilere mentorluk, eğitim, proje geliştirme ve yatırım süreçlerinde destek sağlayarak fikir aşamasından şirketleşmeye, yatırım almaya kadar uzanan süreçte aktif rol oynayacak.

Konsorsiyum ve Yapılan İşbirliği

BiGG-Girişimci Rampası konsorsiyumu, TÜBİTAK 1601 - 2025-1 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı. Konsorsiyumun yürütücülüğünü INNOPARK Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. üstlenirken; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. ortak kuruluşlar arasında yer alıyor.

Konsorsiyum çerçevesinde girişimci adaylarının desteklenmesi, iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve yatırım süreçlerine hazırlanması hedefleniyor. Niğde Teknopark, bu işbirliğiyle ulusal ölçekte yürütülecek girişim hızlandırma faaliyetlerinde stratejik ve etkin bir rol üstlenecek.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı açıklamada; ulusal girişimcilik politikalarıyla uyumlu şekilde nitelikli iş fikirlerinin sürdürülebilir şirketlere dönüşmesini desteklemeye, genç girişimcileri yatırım ekosistemiyle buluşturmaya ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

