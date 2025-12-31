MSKÜ Bros Takımı Türkiye 3.'sü — Yapay Zekâ ile Akıllı Şehirler Hackathonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Bros Takımı, Yapay Zekâ ile Akıllı Şehir Çözümleri Hackathonunda önemli bir başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada ekip üyeleri Nazmi Girgin, Baran Kaya ve Mert Ali Karacaoğlu geliştirdikleri projeyi jüriye sunarak derecelerini aldı.

Hackathonun kapsamı ve temalar

İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ve Tech İstanbul organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı çevre, akıllı yaşam ve yeni nesil teknolojilerin kamu hizmetlerine entegrasyonu gibi temalar çerçevesinde yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirdi. Etkinlik, şehir yaşamını daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan uygulamalar için gerçek yaşam problemlerine yönelik projeler üretme fırsatı sundu.

Final aşaması Tech İstanbul Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirildi ve Bros Takımı, sundukları proje ile yarışmayı üçüncülük derecesiyle tamamlayarak MSKÜ adına gurur kaynağı oldu.

Başarının önemi

Bu derece, öğrencilerin yapay zekâ, akıllı şehirler ve dijital kamu hizmetleri alanlarındaki teknik yetkinliklerini, problem çözme becerilerini ve ekip çalışmasıyla proje geliştirme kapasitelerini gözler önüne seriyor. Ayrıca başarının, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde verilen uygulama odaklı eğitimin somut bir çıktısı olduğu vurgulanıyor.

Hackathon nedir?

Hackathon, belirlenmiş bir konuda yenilikçi fikri olan takımların; kısıtlı süre ve sabit bir ortam içerisinde iş geliştirme, tasarım ve kodlama yeteneklerini kullanarak projelerini geliştirdikleri yarışmadır.

MSKÜ ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE 3.’SÜ: ‘AKILLI ŞEHİRLER’ ALANINDA ÖNEMLİ BAŞARI