Artvin’de iPhone 11’de Yüz Tanıma Endişesi: 11 Yaş Farklı Kardeşin Telefonu Açıldı

Artvin Kemalpaşa'da 11 yaş farkı olan kardeşlerin iPhone 11'inin aynı yüz tanıma ile açılması, uzaktan güncelleme iddiası ve güvenlik kaygısı yarattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:51
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, aralarında yaklaşık 11 yaş fark bulunan iki kardeşin aynı iPhone 11 model telefonu yüz tanıma ile açabilmesi, teknolojinin güvenilirliğini ve kullanıcı güvenliğini tartışmaya açtı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, 17 yaşındaki İrem Kasap'a ait iPhone 11, ablası 28 yaşındaki Emel Kantar'ın yüzünü tanıyarak kilidini açtı. Kardeşler ilk başta durumu tesadüf olarak değerlendirdi; ancak olayın birden fazla kez tekrarlanması şaşkınlık yarattı.

Yaşananların ardından kardeşler, telefonun markasıyla iletişime geçtiklerini ve cihaz üzerinde uzaktan güncelleme ile çeşitli ayarlamalar yapıldığını ancak sorunun kısa süre içinde yeniden ortaya çıktığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların yüz tanıma teknolojisine yönelik güvenlik endişelerini artırdı.

Aile üyelerinin açıklamaları

Emel Kantar yaşananları şöyle anlattı: "Kardeşim telefonu verdi, baktım telefon açıldı. Yanlışlık olduğunu düşündük ve tekrar denedik. Yüzü tekrar okuttuk, yine açıldı. Bunun üzerine telefon markasıyla iletişime geçtim. Cihaza uzaktan bağlanarak güncelleme yaptılar. Bir iki gün sorun yaşanmadı ancak daha sonra telefon tekrar yüzümü tanımaya başladı. Kesinlikle ciddi bir güvenlik açığı var. Yüz tanıma ile korunan her şeye erişebiliyorum. Henüz resmi bir şikâyette bulunmadım ama bulunacağım."

İrem Kasap ise durumdan rahatsız olduğunu belirterek: "Ablamla aramızda 11 yaş fark olmasına rağmen telefonuma istediği zaman erişebiliyor. Tüm uygulamalarıma girebiliyor. Bu durum beni oldukça tedirgin ediyor. Gerekli şikâyetlerde bulunacağız" dedi.

Güvenlik boyutu

Olay, biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinin kusursuz olmadığına dair somut bir örnek teşkil ediyor. Kardeşlerin verdiği bilgilere göre, yapılan müdahaleler geçici çözüm sağladı fakat sorunun tekrarlanması kullanıcı güvenliğinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Aile, henüz resmi başvuruyu tamamlamamış olmakla birlikte şikâyetçi olmayı planlıyor.

Konuyla ilgili resmi kurum veya üretici tarafından yapılacak açıklamalar ve olası teknik incelemeler, hem benzer vakaların aydınlatılması hem de yüz tanıma teknolojilerinin güvenliğinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

