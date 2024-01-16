Apple’ın çalışanları taşınmazsa işten çıkarılacak!

Çalışanlarının Austin’e taşınmasını isteyen Apple, çalışanlara taşınmak isteyip istemediklerini seçmeleri için şubatın sonuna kadar süre verdi. Edinilen bilgilere göre, taşınmamayı seçmemeleri durumunda 26 Nisan'da işlerine son verileceği ifade ediliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, söz konusu çalışanların Bloomberg'e 121 kişinin çoğunluğunun taşınmak istemediğini söylediğini belirtildi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Siri üzerinde çalışan Veri Operasyonları Ek Açıklamaları ekibinden bir grubun çarşamba günü konuya ilişkin haberdar edildiği öğrenildi. Taşınma esnasında grubun Teksas'taki muadilleriyle birleşecekleri de aktarıldı.

Platformer'dan Zoë Schiffer, X'te paylaşılan bir yazısında Apple'ın martta çalışanların haftada minimum 3 gün ofise gitmelerini gerektiren bir işe dönüş zorunluluğu getirdiğini kaydetti.





APPLE, YAKA KARTIYLA ÇALIŞANLARIN KATILIMINI İZLEDİ

Schiffer, yaptığı paylaşımda şirketin yaka kartı kayıtları vasıtasıyla çalışanların katılımını takip ettiğini ve zorunluluğa uymayanlara uyarılarda bulunacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre şirket, daha sonra nisanda kurumsal perakende bölümündeki rolleri kaldırdı. Apple, Geliştirme ve Koruma ekiplerindeki çalışanlara işleri için tekrar müracaat etmelerini aksi takdirde işten çıkarılacaklarını söyledi.

Meta, Amazon ve Google gibi diğer büyük teknoloji firmalarının aksine Apple, geçen yıldan bu yana işgücünde toplu işten çıkarmalar yapmaktan kaçınmayı başardı.