Apple'ın iOS 18 ile kullanıma açacağı kamera uygulaması ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Apple, iOS 17 güncellemesini kullanıcılarla buluşturmuştu. Bu güncelleme, NameDrop, Canlı Çıkartmalar, Arama/Çağrı Özelleştirme, Bekleme Modu, Canlı Sesli Mesaj ve Ekran Mesafesi gibi önemli yenilikleri beraberinde getirmişti. Ancak şimdi gözler, Apple'ın yeni hamlesi olan iOS 18'e çevrildi.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iOS 18 güncellemesi, özellikle yapay zeka konusunda önemli gelişmeler sunarken, arayüz tarafında da iddialı değişiklikler vaat ediyor. Sızan bilgilere göre, yeni sürümün, yakın zamanda piyasaya sürülen ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için geliştirilen visionOS işletim sistemini anımsatacağı konuşuluyor.

En son sızan bilgilere göre ise iOS 18'in Kamera uygulamasının yeni arayüzü gün yüzüne çıktı. Bu yeni tasarım, visionOS'un modern ve akıcı yapısını akıllara getiriyor. Kullanıcıların fotoğraf ve video çekim deneyimini daha da geliştirecek olan bu yenilikler, iOS 18'in heyecanını artırıyor.





IOS 18 KAMERA UYGULAMASI İÇİN SIZDIRILAN ARAYÜZÜ ORTAYA ÇIKTI





Majin Bu, Apple'ın beklenen iOS 18 güncellemesi ile birlikte yenilenecek olan Kamera uygulamasının arayüzünü sızdırdı. Bu sızdırılan bilgilere göre, Kamera uygulamasının yeni arayüzünde visionOS'un karakteristik tasarım unsurlarına rastlanıyor. Ancak, butonların yerleşiminde herhangi bir değişiklik yapılmadığı da dikkat çekiyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Kamera uygulamasının arayüzünde visionOS'a ait tasarım dizaynının benimsendiği açıkça görülüyor. Ancak, butonların konumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. Bu durum, kullanıcıların aşina olduğu düzenin korunduğunu gösteriyor.