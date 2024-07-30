Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

APPLE, ilk yapay zeka özelliklerini bir avuç iPhone kullanıcısıyla buluşturdu.

Ancak şanslı azınlık Apple'ın Geliştirici Programı'nın bir parçası, bu yüzden bunları kendiniz denemek için büyük ihtimalle aylarca beklemeniz gerekecek.

Siri, yapay zeka enjeksiyonuyla alışkanlıklarınıza göre bildirimlerinizi sizin için önceliklendirebilir

Siri, yapay zeka enjeksiyonuyla alışkanlıklarınıza göre bildirimlerinizi sizin için önceliklendirebilirKredi: Apple

Ayrıca, e-postalarınızda bir toplantının yeniden planlandığını anlamak gibi, uygulamalarınızın ve telefonlarınızın içindeki şeylerin bağlamını da anlayacaktır.

-Ayrıca, e-postalarınızda bir toplantının yeniden planlandığını anlamak gibi, uygulamalarınızın ve telefonlarınızın içindeki şeylerin bağlamını da anlayacaktır.Kredi: Apple



Teknoloji devi, Haziran ayında bir dizi önemli yapay zeka (AI) güncellemesini duyurdu.

Apple Intelligence markalı yeni özellikler seti beta test kullanıcılarına sunuldu.

Bunlar, yeni özellikleri kamuoyuna sunulmadan önce test etme ve hataları ortaya çıkarma fırsatı bulan küçük bir teknoloji dahileri grubudur.

Apple Intelligence'ın bir parçası olarak, sesli asistanı ChatGPT gibi daha konuşma odaklı hale getirecek büyük bir Siri güncellemesi geliyor.





Siri, yapay zekanın da katkısıyla alışkanlıklarınıza göre bildirimlerinizi önceliklendirebilir.

Ayrıca, Mail uygulamasında yazdığınız veya aldığınız e-postalar da dahil olmak üzere yazdıklarınızı okuyabilir ve özetleyebilir.

Ayrıca, uygulamalarınızdaki ve telefonlarınızdaki şeylerin bağlamını da anlayacak; örneğin, e-postalarınızdaki bir toplantının ne zaman yeniden planlandığını ve bunun planladığınız diğer şeylerle nasıl ilişkili olduğunu anlayacak.

Ancak, ChatGPT ile entegre bir Siri şu anki beta sürümünde mevcut olmayacak.

Yapay zeka görüntü oluşturma veya Genmoji özellikleri de olmayacak.





Apple Intelligence , iMessage görüşmeleriniz için kişiselleştirilebilen tamamen orijinal görseller oluşturmak için de kullanılabilir .

Bitmoji ile benzer şekilde çalışıyor ancak önemli bir yapay zeka desteği var.

Yapay zeka destekli bir diğer iMessage özelliği ise iPhone sahiplerinin metin komutlarıyla özel emojiler oluşturmasına olanak tanıyan Genmoiji.

Yapay zeka özelliklerinin iOS 18'in piyasaya sürülmesinden sonra, muhtemelen 2025 yılı içerisinde iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

iOS 18'in tam olarak ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok, ancak The Sun'ın resmi tahmini 16 Eylül Pazartesi.

Apple, önümüzdeki yıl şu beş özelliğin kullanıma sunulacağını söylüyor:

Görüntü oluşturma

Emoji nesli

Otomatik fotoğraf temizleme

Kişisel bilgilerinizi kullanma yeteneği ve uygulamalar içinde işlem yapma yeteneği de dahil olmak üzere diğer Siri iyileştirmeleri

OpenAI ChatGPT entegrasyonu

TIM COOK'UN RESMİ SÖZÜ

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un Apple Intelligence hakkında söyledikleri...

Tim, "Apple inovasyonunda yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu."Apple Intelligence, kullanıcıların ürünlerimizle neler yapabileceğini ve ürünlerimizin kullanıcılarımız için neler yapabileceğini dönüştürecek."Benzersiz yaklaşımımız, üretken yapay zekayı kullanıcının kişisel bağlamıyla birleştirerek gerçekten yararlı istihbaratlar sunuyor."Ve kullanıcıların en çok önemsedikleri şeyleri yapmalarına yardımcı olmak için bu bilgilere tamamen özel ve güvenli bir şekilde erişebilir."Bu, yalnızca Apple'ın sunabileceği bir yapay zeka ve kullanıcıların bunun neler yapabileceğini deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

iPhone'um uygun mu?

Apple Intelligence diğer iPhone'lara da dağıtılsa bile, hepsinde kullanılamayacak.

Bu özelliklerin düzgün çalışabilmesi için cihazınızda çok fazla işlem yapılması gerekecek ve bu da bilgisayar çiplerine büyük bir yük bindirecek.

Yani Apple Intelligence güncellemesini tüm Apple cihazları almayacak.

Apple'ın CEO'su John Giannandrea, WWDC 2024'te The Sun'ın da katıldığı bir tartışmada, "Temel modeller çok büyük miktarda hesaplama gerektiriyor" dedi.

"Bu sınırlamayı sağlayan şey, ihtiyaç duydukları işlem miktarıdır."

Apple Intelligence'ı destekleyecek cihazlar şunlardır:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad (M1 çipli veya üzeri)

Mac (M1 çipli veya üzeri)

AI destekli bir diğer iMessage geliştirmesi ise iPhone sahiplerinin metin istemleriyle özel emojiler oluşturmasına olanak tanıyan Genmoiji'dir