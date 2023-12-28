Apple Watch’la ilgili güzel gelişme! İthalat yasağı kısa süreliğine durduruldu!

Washington D.C.'deki bir federal temyiz mahkemesi, çarşamba günü Apple'ın Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini ithal etmeye devam etmesine izin verdi. Mahkemenin kararı, Apple'ın Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) bir patent anlaşmazlığının merkezinde yer alan Apple Watch'un her iki modelinin ithalatını yasaklama kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmasından bir gün sonra geldi.

Reuters'in haberine göre, geçici süreliğine yasak kararının durdurulmasına karar veren mahkeme, ITC'ye Apple'ın temyiz sürecinde yasağın daha uzun süreli olarak durdurulmasına ilişkin talebine yanıt vermesi için 10 Ocak'a kadar süre verdi. Bu, Apple'ın geçtiğimiz hafta durdurduğu Apple Watch satışlarına internet sitesinde ve ABD'deki Apple Store'larda devam edebileceği anlamına geliyor.





APPLE’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple, Engadget'a yaptığı açıklamada şirketin gerçekten de Apple Watch'u ABD'de yeniden satmaya başlayacağını söyledi. Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, "Apple Watch serisinin tamamını yeni yıl için zamanında müşterilerimize geri vermekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Apple, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kandaki oksijen özelliğini de içeren Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, ABD'de bugünden itibaren Apple Store'lardan ve yarın apple.com adresinden yeniden satın alınabilecek. Apple'ın ekipleri, kullanıcıları sektör lideri sağlık, zindelik ve güvenlik özellikleriyle güçlendiren teknolojiyi geliştirmek için uzun yıllar boyunca yorulmadan çalıştılar ve ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin, tam temyiz başvurumuza kadar emri durdurma talebimizi değerlendirirken hariç tutma emrini durdurmasından memnuniyet duyuyoruz."