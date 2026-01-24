Tech Diplomacy Circle ODTÜ’de: Türkiye’nin teknoloji atılımı

Teknoloji Diplomasisi Çevresi (Tech Diplomacy Circle) etkinliği, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini diplomatik misyonlarla buluşturma hedefiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi (CoZone)’de gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilim ve teknoloji diplomasisi çalışmaları kapsamında; ODTÜ ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle Ankara’da görev yapan diplomatik misyonlara yönelik bir tanıtım ve temas programı olarak düzenlendi. Programa Büyükelçi Hami Aksoy, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (ODTÜ Rektörü), Serdar Alemdar (ODTÜ Teknokent Genel Müdürü), farklı ülkelerden büyükelçiler, kıdemli diplomatlar ve uluslararası temsilciler katıldı.

Hami Aksoy’un vurguları

Büyükelçi Hami Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’deki teknoloji ekosistemi, bilim, inovasyon ve bu alanlara yatırım konusunda Büyükelçiliklerin farkındalıklarını arttırmak, diplomatları Teknopark’lara getirmek ve onlara Türk teknoloji ekosistemi hakkında bilgi vermek amacıyla ‘Tech Diplomacy Circle’ girişimini başlattık."

Aksoy, ayrıca "Özellikle son 20 yılda teknoloji konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdik." diyerek, geçen sene araştırma geliştirme harcamalarının 20 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlattı. Etkinliğin amacını ve geleceğe yönelik planlarını özetleyerek, platformun 113 Teknoparkın tanıtımına ve yabancı firmalarla Türk firmalarını bir araya getirmeye hizmet edeceğini belirtti. İlk etkinlikte 10 büyükelçi ve 30-40 diplomatik misyon temsilcisinin bulunduğunu aktardı.

ODTÜ’nün stratejik hedefleri

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğunu ve görünürlüğü stratejik öncelik olarak benimsediğini söyledi. Yozgatlıgil, "Dışişleri Bakanlığımızın organizasyonunda, yaklaşık 30 ülkeden büyükelçi ve yetkilileri ODTÜ TEKNOKENT CoZone’da ağırladık." ifadeleriyle etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen teknolojilerin uluslararası muhataplara doğrudan tanıtılması amacını taşıdığını vurguladı.

Rektör, üniversite, ODTÜ Teknokent, kurulan süreklilik fonu ve farklı sektörlerden firmaların aynı platformda buluştuğunu, katılımcı büyükelçilerin kendi ülkelerindeki teknoloji çalışmaları ile iş birliği hedeflerini paylaştıklarını belirtti.

ODTÜ Teknokent değerlendirmesi ve kapanış

Serdar Alemdar, ODTÜ Teknokent’in üniversitenin bilgi birikimini girişimcilik ve teknoloji üretimiyle küresel ölçekte buluşturduğunu; Tech Diplomacy Circle gibi platformların firmaların uluslararası aktörlerle doğrudan temas kurmasına imkan tanıdığını ifade etti. Etkinlik, networking programı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Teknoloji Diplomasisi Çevresi’nin farklı odak başlıklar ve başka teknoparklarda devam etmesi planlanıyor.

ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL