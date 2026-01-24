Dicle Elektrik 7/24 Sahada: Diyarbakır'da Enerji Hatları Onarılıyor

Dicle Elektrik, Diyarbakır'da 53 yılın en yoğun kar yağışına rağmen 7/24 çalışarak 400’e yakın personel ve 75+ araçla enerji akışını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:47
Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır’da yaşanan yoğun kar yağışına rağmen 7/24 çalışarak şehir merkezi ve ilçelere kesintisiz enerji sağlamak için seferber oldu. Kentte kaydedilen 53 yılın en yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemiş, enerji hatları ağır yük altında kalmıştı.

Kesintisiz enerji için kapsamlı çalışma

Kırsal bölgelerde yoğunlaşan ekipler, hatları onararak enerji akışının sürekliliğini sağlamaya odaklandı. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Bülent Uğur Yaka, sahada 400’e yakın personel ve 75’in üzerindeki araç ile görev yaptıklarını belirterek kent merkezi ve ilçelere kaliteli enerji sunma gayretinde olduklarını söyledi.

Yaka, ciddi bir kar yağışı olduğuna dikkat çekerek, "Meteorolojik veriler bize, buna karşı organizasyonumuzu hazırlama öncesinde ciddi veriler sundu. Bugünün organizasyonu, 10 yıla aşkın süredir kent merkezi ve kırsalına yaptığımız 14 milyar liralık yatırımın meyvelerini yediğimiz günlerdeyiz. Hem teknolojik olarak drone uçuşlarıyla, hem de bir kültüre dönüştürdüğümüz bakım uygulamalarıyla bu enerji kalitesinin sürekliliğini sağlamış durumdayız. Bu anlamda güçlü enerji altyapımızı ve cansiperane sahada bulunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İş güvenliği ve kritik müdahaleler

Yaka, iş güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kendilerine son teknolojinin sağladığı imkanlar sunulmuştur. Beraberinde arkadaşlarımız sahada bu prensipler doğrultusunda iş güvenliğini alarak hızlı ve kaliteli çözümler üreterek arızalara müdahale ederler. Kar yağışı ve rüzgar bize buz yükü dediğimiz bir afet noktasına sürükleyici şebekede olumsuzlukları doğurabiliyor" diye konuştu.

Bunun en bariz örneğini 13 Ocak’ta sabaha karşı Çüngüş ilçesinde gördüklerini aktaran Yaka, "100’e yakın direğimizin devrildiği, ilçe merkezinde bir müddet enerjisiz kaldığı bir ortamda hummalı bir çalışmayla 50 kişilik ekibimiz, ilçe merkezine enerji tedariki, kırsalında yüzde 80 enerji tedariki sağlamış durumda. Açılan yollar sonrasında da eksik kalan yerleşim yerlerine kaliteli enerji sunmak üzere pozisyonumuzu almış durumdayız" şeklinde konuştu.

Şirket, sahadaki ekiplerin hızlı müdahalesi, teknolojik takip yöntemleri ve yıllara yayılan yatırımlar sayesinde zorlu hava koşullarında da enerji arz güvenliğini korumayı hedefliyor.

