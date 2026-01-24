Artvin'de iPhone 11'de Yüz Tanıma Şaşkınlığı: 11 Yaş Farklı Kardeş Aynı Telefonu Açtı

Artvin'de iPhone 11'de yüz tanıma şaşkınlığı

Kemalpaşa'da iki kardeşin aynı telefonu açabilmesi tartışma yarattı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan iki kardeşin iPhone 11 model cep telefonunda yaşadığı sıra dışı durum, yüz tanıma teknolojilerinin güvenilirliğini sorgulatıyor.

İddiaya göre 17 yaşındaki İrem Kasap'a ait iPhone 11, aralarında yaklaşık 11 yaş fark bulunan ablası 28 yaşındaki Emel Kantar'ın yüzünü tanıyarak kilidini açtı.

İlk etapta olayı tesadüf olarak değerlendiren kardeşler, durumun birden fazla kez tekrarlanması üzerine yüksek güvenlikli olduğunu düşündükleri telefon için şaşkınlık yaşadı. Aile, sorun üzerine telefonun markasıyla iletişime geçtiğini ve cihaz üzerinde uzaktan güncelleme ile çeşitli ayarlamalar yapıldığını, ancak sorunun kısa süre sonra yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Emel Kantar, köyde olayı fark ettiğini anlatarak şunları söyledi: "Kardeşim telefonu verdi, baktım telefon açıldı. Yanlışlık olduğunu düşündük ve tekrar denedik. Yüzü tekrar okuttuk, yine açıldı. Bunun üzerine telefon markasıyla iletişime geçtim. Cihaza uzaktan bağlanarak güncelleme yaptılar. Bir iki gün sorun yaşanmadı ancak daha sonra telefon tekrar yüzümü tanımaya başladı. Kesinlikle ciddi bir güvenlik açığı var. Yüz tanıma ile korunan her şeye erişebiliyorum. Henüz resmi bir şikâyette bulunmadım ama bulunacağım."

İrem Kasap ise durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Ablamla aramızda 11 yaş fark olmasına rağmen telefonuma istediği zaman erişebiliyor. Tüm uygulamalarıma girebiliyor. Bu durum beni oldukça tedirgin ediyor. Gerekli şikâyetlerde bulunacağız" dedi.

Olay, yüz tanıma teknolojilerinin hassasiyeti ve kullanıcı güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Artvin’de aralarında 11 yaş olan kardeşlerin telefonlarının yüz tanıma şaşkınlığı