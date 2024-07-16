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Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın 4. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşlemenin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 23:39
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın 4. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gururu olan ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda önemli bir adım daha atıldığını açıkladı. Paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada Uraloğlu, 4. ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Türksat 6A, Türkiye'nin uzay çalışmalarında büyük bir adım olarak nitelendirilen ve tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ilk milli uydusu olarak dikkat çekiyor. Uydunun yörüngeye yerleştirilme süreci ise planlanan ateşlemelerle adım adım gerçekleştiriliyor.

4. ATEŞLEME BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörüngeye yerleştirilmesi için gerçekleştirilen ateşlemelerin devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadelerini kullandı. Bu başarılı ateşleme, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda önemli bir aşamanın tamamlandığını gösteriyor.

Türksat 6A, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Uydunun geliştirilme süreci, Türkiye'nin uzay teknolojileri konusundaki kapasitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Türksat 6A'nın başarılı ateşlemeleri, Türkiye'nin uzayda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlıyor.

TÜRKSAT 6A'NIN ÖNEMİ

Türksat 6A, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de iletişim ve yayıncılık alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Uydunun devreye girmesiyle birlikte, Türkiye'nin uzayda daha etkin bir rol oynaması ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Türksat 6A, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda da önemli bir örnek teşkil ediyor.

Türksat 6A, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ilk milli uydu olma özelliğine sahip. Uydunun geliştirilmesi, Türkiye'nin uzay çalışmalarında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türksat 6A, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve geniş bant iletişim kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uydunun yörüngedeki görev süresi boyunca, Türkiye'nin uzay teknolojileri konusundaki yeteneklerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

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