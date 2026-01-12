Bayburt'ta 4003-B Bilim Merkezi kuruluyor

Bayburt Valiliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan protokolle, Genç Osman Mahallesi'nde küçük ölçekli bir Bilim Merkezi kurulacak.

Bayburt Valiliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında, 4003-B Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı çerçevesinde Bayburt'ta küçük ölçekli bir Bilim Merkezi kurulacak.

Konum ve fiziki düzenleme

Merkez, Genç Osman Mahallesi'nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında hayata geçirilecek. Tesis, her yaştan bireyi bilimle buluşturmayı amaçlıyor.

Programlar ve atölyeler

Merkezde astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları düzenlenecek. Eğitimler, deneyerek ve keşfederek öğrenme yaklaşımıyla yürütülecek.

Hedefler

Bilim Merkezi, bilimsel çalışmalar ve sergiler aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşacak. Özellikle daha önce bu tür imkânlara erişemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunması bekleniyor.

Projeyle öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarında daha donanımlı, özgüvenli ve başarılı olmaları; Bayburt'ta bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin bilimle daha erken yaşta tanışması hedefleniyor.

