Yerli DAS Sistemi 2 Bini Aşkın İletim Hattında Kullanıma Girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iletim hatlarında artan hırsızlık vakalarına karşı geliştirilmiş olan Dynamic Acoustic System (DAS) ile Türkiye genelinde güvenliği artırıyor. Sistem, hatlardaki şüpheli müdahaleleri anında tespit ederek müdahale süresini kısaltıyor.

Nasıl çalışıyor?

Yüksek gerilim hatlarına yerleştirilen sensörler, hat üzerindeki sesleri doğrudan algılıyor ve gelişmiş analiz yazılımı sayesinde kullanılan aletleri ayırt edebiliyor. Sistem, bir tornavida, çekiç veya matkap gibi aletlerin sesini dahi tespit edebiliyor. Her bir sensör, bölgedeki iki ayrı hattın tamamının takip edilmesine ve izlenmesine imkân tanıyor.

Koordinat bildirimi ve hızlı müdahale

Hırsızlık teşebbüsü algılandığında DAS, olayın yaşandığı noktanın koordinatlarını doğrudan bölgedeki TEİAŞ saha ekipleri ve ilgili güvenlik kuvvetleri ile paylaşıyor. Bu sayede olaylara daha hızlı ve hedefe yönelik müdahale mümkün oluyor.

Yerli ve milli teknoloji

Sistemin hem donanımı hem de yazılımı, Türk mühendislerin uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirildi. Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Kapsam ve etki

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından uygulamaya konulan DAS sensörleri, ülke genelinde faal durumda bulunan 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı. Böylece, Aralık ayı sonu itibariyle TEİAŞ’a ait toplam uzunluğu 76 bin 701 kilometreyi bulan iletim hatlarının güvenliği için önemli bir adım atıldı.

