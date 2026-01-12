Karya Farma HBX'e Kanser Çalışmasına Patent Tescili: 'Bilimin Efeleri' ADÜ'de

Karya Farma HBX'e Kanser Çalışmasına Patent Tescili

ADÜ Teknokent'te geliştirilen yerli yaklaşım bilim çevrelerinde heyecan yarattı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge ekipleri, beyin tümörleri başta olmak üzere kolon, omurilik ve lösemi kanserlerinde etki göstermesi hedeflenen çalışmalarına ilişkin patent tescili almayı başardı.

Ekip, çalışmalarını yalnızca tedavi odaklı yürütmeyip hastalığa bağlı semptomların giderilmesine de yönelik destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımlar geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Bu yaklaşımın günümüz onkoloji anlayışında giderek önem kazanan destekleyici tedavilere bilimsel katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

'Bilimin Efeleri' olarak adlandırılan ekip, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın çalışmalarıyla açılan bilimsel yoldan ilerlediklerini vurguladı. Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık şunları söyledi: "ADÜ Teknokent bünyesinde yaptığımız çalışmalara ilişkin 18 patente sahibiz. Son günlerde tüm dünyanın dikkatini çeken beyin tümörü çalışmalarıyla bilim tarihimize geçen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın açtığı bilim yolunda ilerlemekten onur duyuyoruz. Aynı kanser türlerinde, yerli ve milli bir yaklaşımla patent almayı başarmış olmak bizler için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı."

Patent başarısı, ADÜ bünyesindeki ilgili isimlerle paylaşıldı. Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi elde ettikleri belgeyi ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Fatih Ulutaş ile kamuoyuna açıkladı.

ADÜ Teknokent'te geliştirilen bu yerli ve milli patentin, kanser tedavisi ve destekleyici uygulamalara yeni bir katkı sunması bekleniyor.

