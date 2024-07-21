Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Gıda, giyim, akaryakıt ve eğitim gibi pek çok sektörde düzenlediği kampanyalarla adından söz ettiren VakıfBank, şimdi de elektronik sektörüne yönelik büyük bir kampanya başlattı. Kampanya, bankanın mobil uygulamasını kullanarak çeşitli işlemleri gerçekleştiren müşterilere özel hediyeler sunacak. iPhone 15, Apple Watch ve AirPods Pro'nun ödüller arasında yer aldığı bu kampanya, teknolojiyi sevenlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?





VakıfBank’ın kampanyasına katılmak isteyen müşterilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. 25 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kampanya, mevcut VakıfBank müşterileri için çeşitli çekiliş hakları sunuyor. Kampanyaya katılmak için gereken adımlar şu şekilde belirtilmiştir:

Mobil Uygulama İle Katılım: VakıfBank müşterileri, IOS veya Android işletim sistemine sahip telefonlarına VakıfBank mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip, bilgileriyle giriş yaptıktan sonra uygulama içindeki Profilim>Kampanyalar sekmesine girerek kampanya sayfasında katılım onayı vermeleri gerekmektedir. Bu işlem, kullanıcılara 1 çekiliş hakkı kazandıracaktır.

VakıfBank müşterileri, IOS veya Android işletim sistemine sahip telefonlarına VakıfBank mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip, bilgileriyle giriş yaptıktan sonra uygulama içindeki Profilim>Kampanyalar sekmesine girerek kampanya sayfasında katılım onayı vermeleri gerekmektedir. Bu işlem, kullanıcılara 1 çekiliş hakkı kazandıracaktır. Yeni Fatura Ödeme Talimatı: Kampanya süresi boyunca yeni fatura ödeme talimatı veren müşteriler de 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır.

Kampanya süresi boyunca yeni fatura ödeme talimatı veren müşteriler de 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. Yeni Banka Hesabı Tanımlaması: VakıfBank mobil uygulaması içinde Hesaplar> Diğer Banka Hesapları (Tüm Hesap) ekranından yeni bir banka hesabı ekleyen kullanıcılar da 1 çekiliş hakkı elde edeceklerdir.

Ek olarak, VakıfBank müşterisi olmayan kişiler için de bir fırsat sunuluyor. Bu kişiler, mobil uygulama üzerinden “Müşteri Ol” butonuna tıklayıp kampanya sayfasına girerek katılım onayı verdiklerinde, fazladan 1 çekiliş hakkı daha kazanacaklardır.

Kampanya kapsamında katılım hakkı toplamda 4 çekiliş hakkı ile sınırlandırılmıştır. Mevcut otomatik ödeme talimatlarının ve banka hesaplarının iptal edilip yeniden tanımlanması durumunda, bu işlemlerden kazanılan çekiliş hakları geçerliliğini yitirecektir. Ayrıca, kampanya tarihleri arasında yapılan otomatik ödeme talimatları ve banka hesabı tanımlamaları iptal edildiğinde, bu işlemlerden kazanılan çekiliş hakları da iptal edilecektir. Katılımın geçerli olabilmesi için, ilgili tanımlamaların yeni ve kampanya süresine uygun olması gerekmektedir.



VakıfBank’ın düzenlediği bu kampanya, elektronik ürünler başta olmak üzere çeşitli ödüller sunarak müşterilerine önemli avantajlar sağlamayı amaçlıyor. Kampanya, müşterilerin bankacılık işlemlerini daha aktif bir şekilde gerçekleştirmelerini teşvik ederken, teknolojik ürünlere sahip olma şansı da sunuyor. Kampanya süresi boyunca, VakıfBank müşterilerinin bu fırsatı değerlendirmesi ve çeşitli çekiliş hakları kazanarak hediyeleri kazanma şansını elde etmesi bekleniyor.

